Un detenido en la operación de la Guardia Civil de Cáceres en Las 800 de Badajoz

La operación que Guardia Civil ha desarrollado este miércoles por la mañana en la barriada pacense de Santa Engracia, también conocida como Las 800, se ha saldado con, al menos, un hombre detenido, según han confirmado fuentes conocedoras del caso a este diario.

Se trataría del inquilino de la vivienda que ha sido registrada en la calle Guadalquivir, donde, según varios testimonios, también se habría intervenido diferente material.

Al frente de la actuación está la Guardia Civil de Cáceres, que no ofrece más detalles de esta intervención por estar la investigación aún en curso. Así, de momento, no ha trascendido el motivo por el que ha procedido a la detención de este varón, que va a ser trasladado a dependencias de la Benemérita en la capital cacereña, antes de ser puesto a disposición de la autoridad judicial.

Sorprende a los vecinos

Los agentes de Cáceres, con apoyo de compañeros de Badajoz, se han desplegado esta mañana en el entorno de esta calle, donde el dispositivo ha sorprendido a muchos vecinos que salían de casa a trabajar a primera hora de la mañana.

Según fuentes consultadas, esta operación de la Guardia Civil no estaría relacionada con la droga, aunque fuentes oficiales no confirman este extremo y se limitan a señalar que se informará de la intervención una vez concluya la investigación.