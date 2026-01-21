Se celebra el próximo domingo
La Vuelta al Baluarte cumple 40 ediciones: todos los detalles de la carrera más popular de Badajoz
Se han inscrito numerosos clubes de atletismo y centros educativos
Volverán a participar patinadores
La Vuelta al Baluarte, la carrera más popular de cuantas se celebran en Badajoz, cumple el próximo domingo, 25 de enero, su 40 edición, organizada por la Fundación Municipal de Deportes (FMD) del ayuntamiento.
En esta ocasión, la participación será de 2.500 atletas en diferentes categorías y modalidades.
A las 11.00 dará comienzo la carrera a pie desde plaza de la Libertad y, previamente, se celebrará la segunda edición de la carrera de patinaje en línea, con salida a las 10.40 horas desde el mismo lugar.
¿Cuántos inscritos en cada prueba?
Los participantes de la carrera de 7.100 metros deberán completar dos vueltas al circuito urbano hasta llegar a la meta, situada en la calle Alonso de Celada, junto al paseo de San,Francisco. La carrera de atletismo cuenta con 2.465 inscripciones, mientras que la de patinaje con 105.
El Club Maratón Badajoz es el club con más integrantes en la prueba, seguido por ASFAS, AACB, Triatlón Pacense y Club Atletismo Badajoz, así como clubes de fuera de la ciudad como AD Alburquerque o Club de Atletismo Sanvicenteño.
Los centros educativos también se vuelcan con esta prueba popular. Destaca la participación del instituto Zurbarán, Sopeña, Santa María Assumpta o Puerta Palma – Tomillar, entre otros.
Los dorsales podrán retirarse los días 23 y 24 de enero en la planta de deportes de El Corte Inglés. El viernes 23 el horario será de 17.00 a 21.00 horas y el sábado 24 de 10.00 a 21.00 horas. Los participantes no residentes en la localidad podrán recoger su dorsal en la zona de meta, con el fin de agilizar la organización y evitar retrasos en las salidas.
