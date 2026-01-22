El crimen de la funcionaria en Badajoz es considerado violencia de género

El asesinato de una mujer de 29 años en Badajoz ocurrida en septiembre del pasado año, cuyo cadáver fue hallado en el incendio de su vivienda, será remitido al Juzgado de Violencia sobre la Mujer al ser considerado como violencia machista.

Con el asesinato de esta mujer, una funcionaria, vecina de La Haba (Badajoz), que trabajaba en la capital pacense, la cifra de víctimas por violencia machista en Extremadura a lo largo del pasado año se eleva a cuatro.

El Juzgado de Instrucción 2 de Badajoz ha levantado el secreto de las actuaciones y la Fiscalía ha solicitado que las diligencias sean remitidas al Juzgado de Violencia sobre la Mujer, han informado a Efe fuentes próximas a la instrucción.

Las dos personas detenidas por su presunta implicación en este asesinato -un padre y su hijo- permanecen en prisión.

¿Qué ocurrió?

El cadáver de la mujer fue hallado durante las labores de extinción del incendio registrado en su vivienda, en la avenida de Santa Marina de Badajoz. Aunque desde el primer momento la Policía Nacional mantuvo abiertas todas las hipótesis en la investigación de la muerte de esta joven, funcionaria del Instituto Nacional de la Seguridad Social (INSS), las pesquisas se centraron en un posible caso de violencia machista, que ha quedado confirmado con la instrucción.

De hecho, el cadáver presentaba signos de violencia cometida antes de que se originara el fuego en el inmueble.

Fuentes judiciales han apuntado que el joven detenido es vecino del inmueble en el que residía la joven, sobre quien recae buena parte de las pesquisas relacionadas con el esclarecimiento de la muerte de la funcionaria.

Sin embargo, éste niega su participación y apunta a su padre como presunto responsable, según ya expuso su letrado. Según la versión de su cliente, éste encontró a su padre en el rellano de la escalera, "manchado de sangre" y "con lo que parecía un puñal, una daga decorativa o un abrecartas, también con sangre".

El asesinato de esta mujer se suma al de Verónica, una vecina de 46 años en La Codosera (Badajoz), ocurrida en octubre; Ilham, de 34 años, en Don Benito (Badajoz) en agosto, y María, de 38 años, en Aldeanueva del Camino (Cáceres) en mayo, todo ellos en 2025. Este año ha habido otro crimen machista en Badajoz. Carmen Díaz, de 78 años, falleció tras la paliza que le propinó su marido, de 81.