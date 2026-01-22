Operación policial
El detenido por la Guardia Civil en Las 800 es un entrenador de fútbol base de Badajoz
El Juzgado de Instrucción número 2 de Cáceres, al frente de la investigación, ha decretado el secreto de las actuaciones
El varón detenido este miércoles en una operación de la Guardia Civil en la barriada de Las 800 es un entrenador de fútbol base de Badajoz, según han confirmado fuentes conocedoras del caso.
Al frente de la investigación está el Juzgado de Instrucción número 2 de Cáceres, que ha decretado el secreto de las actuaciones, por lo que, de momento, no han trascendido el delito o delitos por los que se le investiga.
El hombre ha sido detenido tras un operativo de la Guardia Civil de Cáceres, cuyos agentes, con apoyo de compañeros de Badajoz, han registrado una vivienda en la calle Guadalquivir, donde supuestamente reside. La intervención ha comenzado a primera hora de la mañana y sobre las cinco de la tarde se ha dado por concluido el registro, en el que se habría intervenido diferente material, que los investigadores se han llevado en bolsas.
El detenido ha sido trasladado hasta dependencias de la Benemérita en Cáceres, a la espera de ser puesto a disposición de la autoridad judicial. El plazo máximo es de 72 horas.
Desde la comandancia de Cáceres no se ha ofrecido información sobre esta investigación por encontrarse todavía abierta y bajo secreto.
- Encuentran en Badajoz el cuerpo sin vida del menor de 13 años desaparecido
- Sigue en directo la última hora del Carnaval de Badajoz
- Un joven de 32 años muere en un tiroteo en Villanueva de la Serena que deja otro herido grave
- Ilham, la mujer asesinada por su pareja en Don Benito, era madre de cuatro hijos
- Confirmado: Los paquetes 'bomba' dirigidos a Gallardo en Diputación de Badajoz no contienen explosivos
- El detenido de 15 años por la muerte de la educadora en Badajoz intenta agredir a otra del Marcelo Nessi
- Carlos, el niño extremeño que le dijo al Rey Felipe que es como el conductor de un autobús
- Trágico final al Carnaval de Alconchel: un joven está grave en la UCI del Universitario de Badajoz tras ser apuñalado