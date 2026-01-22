Operación de la Guardia Civil
El entrenador de fútbol detenido en Badajoz es militar de la base aérea de Talavera la Real
Fue seleccionador extremeño de alevines hasta 2024 y responsable de la cantera del Gévora
El entrenador de fútbol detenido este miércoles en una operación de la Guardia Civil de Cáceres en la barriada pacense de Las 800 es militar de la base aérea de Talavera la Real y ejerció como seleccionador extremeño de sub-12 y sub-14 hasta 2024 y ers responsable de la cantera del Gévora, según confirman fuentes cercanas al caso.
La Federación Extremeña de Fútbol ha precisado que en estos momentos no ocupaba ningún cargo en esta entidad.
Aunque oficialmente no han trascendido los motivos de su detención, los presuntos hechos delictivos que se le atribuyen estarían relacionados con menores.
La investigación está dirigida por el Juzgado de Instrucción número 2 de Cáceres, que ha decretado el secreto de las actuaciones, por lo que desde la Guardia Civil no se facilita información sobre esta operación.
Inquietud entre muchas familias
Además de registrar la vivienda de Las 800, en la que supuestamente residía el detenido, de la que los agentes se llevaron diferente material informático, también se habrían registrado dependencias de la base aérea de Talavera la Real y de la sede del club de fútbol del Gévora, donde el miércoles por la tarde se suspendieron los entrenamientos.
La detención de este varón, "una persona muy conocida" en el mundo del fútbol, ha causado estupefacción, revuelo y, sobre todo, inquietud entre muchas familias, a pesar de que, de momento, no ha trascendido el presunto delito por el que estaría siendo investigado.
Tras el registro de su vivienda, que se prolongó durante alrededor de 9 horas, el detenido fue trasladado a los calabozos de la comandancia de Cáceres, donde está a la espera de pasar a disposición judicial.
