Piden a todos los agricultores de Tierra de Barros ir a las tractoradas de este viernes

La Comunidad de Labradores y Ganaderos de Almendralejo reclama la presencia de todos los que puedan ir

Tractoradas de la pasada semana en Tierra de Barros.

Tractoradas de la pasada semana en Tierra de Barros. / EP

Rodrigo Morán

Almendralejo

La Comunidad de Labradores y Ganaderos de Almendralejo ha realizado un llamamiento a los agricultores y ganaderos de Tierra de Barros para que participen en la tractorada prevista para este viernes 23 de enero, en el marco de las movilizaciones que se están desarrollando en toda Extremadura.

Desde la organización valoran de forma positiva el frenazo sufrido por el acuerdo de asociación entre la Unión Europea y Mercosur, así como por el acuerdo comercial provisional firmado recientemente en Uruguay, una paralización que consideran consecuencia directa de la presión ejercida por el sector agrario en las calles. Los labradores indican que “las movilizaciones han logrado activar al Parlamento Europeo”.

La organización agraria confía en que el dictamen que emita el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) evidencie los graves perjuicios que estos acuerdos pueden suponer tanto para los productores europeos como para los consumidores de la Unión.

La asociación almendralejense reitera su llamamiento a la participación en la tractorada que partirá este viernes 23 a las 9:00 horas desde el Hotel Vetonia de Almendralejo, para unirse posteriormente a agricultores de Aceuchal, Santa Marta, Fuente del Maestre y La Parra, y concluir el recorrido por la N-432 en Zafra.

