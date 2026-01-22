Tejidos Murga: más de un siglo cortando telas para el Carnaval de Badajoz

Cuando el Carnaval asoma en el calendario, en la calle Obispo hay un lugar donde el tiempo se mide en metros de tela. En Murga, la histórica tienda de tejidos de Badajoz, el disfraz empieza mucho antes de que suene la primera copla.

Detrás del mostrador está Lourdes Daza Guerra, que regenta el negocio desde hace trece años y que conoce al dedillo lo que significa el Carnaval para esta ciudad.

El comercio supera ya el siglo de vida y por él han pasado algo más de cien carnavales. “Es, sin duda, una de las épocas más fuertes del año”, reconoce Lourdes, que durante la última década ha visto desfilar por su tienda a murgas, comparsas, grupos menores, colegios y clientes particulares en busca del disfraz perfecto.

Un local con más vida

Aunque los diez primeros años al frente del negocio los pasó en la calle de La Soledad, el traslado a la calle del Obispo ha supuesto un impulso. “El local es muy bonito, hay más tránsito y facilitamos mucho las compras a los clientes”, explica. La nueva ubicación ha hecho más visible un comercio de toda la vida que sigue siendo referencia cuando llega el Carnaval.

Aunque muchos piensan que la campaña arranca tras Reyes, en este establecimiento el Carnaval se prepara con mucha antelación. “Las murgas y comparsas empiezan a venir ya en verano para hacernos sus encargos”. La clientela particular, en cambio, suele esperar a enero para decidir su traje.

Estos días el ritmo es intenso. La tienda mantiene su horario habitual, pero cuando se echa la llave al mediodía o por la noche, el trabajo continúa dentro. “Seguimos preparando pedidos”, explica Lourdes, que comparte el día a día del negocio con su hija y un empleado más.

Telas de siempre para ideas nuevas

Pese a las modas y a internet, los tejidos que más se venden siguen siendo los de toda la vida. “Va por épocas”, cuenta. Un año triunfan las telas de pelo, otro las de fantasía o los tules de rejilla, pero siempre con una gran variedad donde elegir.

Por el mostrador se piden telas para disfraces de todo tipo: Alicia en el País de las Maravillas, Peter Pan, payasos, piratas, Minnie Mouse, indios con tela antelina o incluso tejidos de pelo para personajes inspirados en Juego de Tronos. “Aquí se puede hacer casi cualquier cosa”, resume.

"Intentamos asesorar a todos nuestro clientes para que se vayan satisfechos" Lourdes Daza — Dueña de Tejidos Murga

La tienda también es punto habitual de paso para niños de colegios de Badajoz y Portugal y clientes llegados de distintos puntos de la provincia. Aunque reconoce que las ventas han caído algo con la llegada de internet, Lourdes asegura que el negocio se mantiene gracias a la clientela fiel y al trato cercano. “Siempre intentamos asesorar y que se vayan satisfechos”.

Tejidos Murga no vive solo del Carnaval. Además de telas, trabajan lencería, juegos de sábanas de marcas tradicionales, trajes de ceremonia como bautizos y comuniones, complementos para Semana Santa y encargos a través de varias modistas especializadas. En Carnaval, eso sí, el volumen de trabajo se multiplica.

Con muchos años a sus espaldas, Murga mantiene un vínculo constante con el Carnaval y continúa siendo uno de esos negocios que sostienen la fiesta desde dentro, con trabajo diario y la misma ilusión de siempre.