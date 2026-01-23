Ya ha pasado a disposición judicial
La defensa del entrenador detenido en Badajoz niega que se le investigue por acoso sexual a menores
Su abogado tacha de "muy desafortunadas" las manifestaciones del delegado del Gobierno en Extremadura por informar de un caso bajo secreto de sumario y pide que se respete la presunción de inocencia de su cliente
"No puedo decir lo que hay en el sumario porque lo desconozco, pero sí les puedo garantizar que la lectura de hechos que se le practicó a mi cliente en el día de ayer no aparece en ningún caso el delito ni de acoso ni de agresión sexual". Son palabras del abogado Fernando Cumbres, que junto a Mario Manzanero, han asumido la defensa del entrenador de fútbol base detenido el pasado miércoles en Las 800 de Badajoz.
El delegado del Gobierno en Extremadura, José Luis Quintana, a preguntas de la prensa, ha informado esta mañana de que estaba siendo investigado como presunto autor de delitos de acoso sexual a menores e intercambio de pornografía infantil. La defensa ha querido matizar estas manifestaciones, que ha tildado de "muy desafortunadas", al entender que Quintana "ha vulnerado su deber de reserva de la información que le haya podido facilitar la Guardia Civil", ha afirmado Cumbres.
El abogado ha hecho estas declaraciones este viernes por la tarde, minutos después de que su cliente llegara en un furgón a los juzgados de Cáceres para prestar declaración ante la jueza que dirige la causa.
Sin referencia a menores de Badajoz
Cumbres, que ha defendido la inocencia de su patrocinado, ha pedido respeto a la presunción de inocencia de su cliente, a sus familiares y al club en el que militaba, el Gévora, pero, especialmente, "a los cientos de padres y de menores de Badajoz que de una manera o de otra han estado vinculados a mi cliente y que ahora mismo pueden estar viviendo una angustia en sus casas ante manifestaciones como las de Quintana".
En este sentido, ha asegurado que en la lectura de los hechos por los que se investiga a su defendido no se hace referencia a "ninguna víctima ni menor de la ciudad de Badajoz".
La defensa del entrenador ha hecho un llamamiento a la calma. "No nos dejemos llevar por habladurías y esperemos que a partir del día de hoy podamos esclarecer la verdad", ha señalado Cumbres.
- Encuentran en Badajoz el cuerpo sin vida del menor de 13 años desaparecido
- Sigue en directo la última hora del Carnaval de Badajoz
- Un joven de 32 años muere en un tiroteo en Villanueva de la Serena que deja otro herido grave
- Ilham, la mujer asesinada por su pareja en Don Benito, era madre de cuatro hijos
- Confirmado: Los paquetes 'bomba' dirigidos a Gallardo en Diputación de Badajoz no contienen explosivos
- El detenido de 15 años por la muerte de la educadora en Badajoz intenta agredir a otra del Marcelo Nessi
- Carlos, el niño extremeño que le dijo al Rey Felipe que es como el conductor de un autobús
- Trágico final al Carnaval de Alconchel: un joven está grave en la UCI del Universitario de Badajoz tras ser apuñalado