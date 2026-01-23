Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Detenido en Badajoz por comprar un móvil de 1.200 euros en internet y no pagarlo

El comprador falseó su identidad y un justificante de una transferencia bancaria para que la víctima le enviara el teléfono a Burgos

Edificio de la Jefatura Superior de Policía en Badajoz.

Edificio de la Jefatura Superior de Policía en Badajoz.

Belén Castaño Chaparro

Belén Castaño Chaparro

Badajoz

La Policía Nacional ha detenido a un varón por presuntamente estafar a un particular en la compra de un teléfono móvil valorado en 1.200 euros a través una plataforma online, que la víctima le envió, pero que nunca llegó a pagar.

El vendedor anunció el terminal y llegó a un acuerdo con el comprador, que falseó su identidad y falsificó un justificante de una transferencia bancaria, que el primero dio por bueno, por lo que le envió el terminal a la dirección que le facilitó, sin embargo, no recibió el dinero.

La víctima denunció los hechos en la comisaría de Badajoz y el grupo de Delitos Tecnológicos y Financieros de la Policía Judicial inició una investigación, que dio como resultado la identificación y localización del supuesto estafador en Burgos, donde fue detenido por la Policía Nacional de esa ciudad.

Los agentes comprobaron que había vendido el teléfono, un Smartphone, a una tercera a persona y siguiendo el rastro del terminal, que había acabado en manos de sucesivos compradores que desconocían su procedencia ilícita, fue recuperado y devuelto a su legítimo propietario.

Detenido en Badajoz por comprar un móvil de 1.200 euros en internet y no pagarlo

