FEVYBAL, la feria de eventos de Almendralejo, celebra su tercera edición con 50 expositores este fin de semana

FEVYBAL, la Feria de Eventos, Bodas y Comuniones de Almendralejo, celebra este fin de semana, 24 y 25 de enero, su tercera edición con la participación de alrededor de 50 expositores, consolidándose como una de las principales citas del sector en la comarca de Tierra de Barros. El evento, organizado por la asociación Querencias Eventos, tendrá lugar por primera vez en el Palacio del Vino y la Aceituna, un cambio de ubicación que responde al notable crecimiento experimentado por la feria en los últimos años.

Esta nueva sede permitirá ampliar de forma significativa el espacio expositivo y mejorar la experiencia tanto de los profesionales participantes como del público visitante. Según la organización, el aumento del número de proveedores era una necesidad ante la creciente demanda de empresas interesadas en formar parte de la feria y de personas que acuden a ella en busca de ideas y servicios para organizar sus celebraciones. En esta edición, FEVYBAL reunirá en un mismo espacio a empresas de fotografía, música, floristería, peluquería, moda nupcial, animación, detalles para eventos, así como propuestas específicas para comuniones y celebraciones infantiles.

La filosofía de la feria sigue siendo la de ofrecer una visión integral de la organización de eventos. “Todo el que entra en FEVYBAL puede salir con su evento completamente organizado”, explica Julio Fraga, uno de los organizadores, quien destaca la posibilidad de comparar servicios, conocer las últimas tendencias y ajustar presupuestos en un entorno cercano y accesible.

Aunque la mayoría de los expositores proceden de Almendralejo y su entorno más próximo, la feria contará también con la presencia de empresas llegadas de otros puntos de la provincia e incluso de comunidades limítrofes como Huelva, lo que refuerza el carácter supracomarcal del evento. Además de la zona expositiva, el programa se completará con desfiles, actuaciones especiales, experiencias en directo y demostraciones, pensadas para dinamizar el recinto y ofrecer al visitante algo más que una muestra comercial.

Como novedad destacada de esta edición, FEVYBAL incluirá un sorteo especial entre los asistentes, cuyo premio consistirá en dos noches de hotel, una cena para dos personas y dos entradas para el musical El Rey León, una iniciativa con la que la organización busca premiar la fidelidad del público y asociar la feria a experiencias únicas y momentos especiales.

Noticias relacionadas

La entrada a FEVYBAL será gratuita. El horario de apertura será el sábado de 16:00 a 20:00 horas y el domingo de 11:00 a 20:00 horas.