Infraestructuras
Harán obras para mejorar el tránsito en López de Ayala de Villanueva
El consistorio ha adquirido dos casas solariegas para derribarlas y poder mejorar la funcionalidad de este céntrico espacio serón
Samuel Sánchez
El Ayuntamiento de Villanueva de la Serena iniciará en breve las obras de remodelación de la zona de confluencia entre las calles López de Ayala, Pocillo y Castelnovo, una actuación destinada a mejorar la seguridad vial y la movilidad peatonal en este punto del casco urbano.
Según explicó este jueves la alcaldesa de la localidad, Ana Belén Fernández, se trata de una intervención que califica como «necesaria para solucionar el estrangulamiento existente en la vía», que dificulta la circulación simultánea de vehículos y el paso de los peatones. Según explicó ante los medios, se trata de un enclave problemático desde hace años por su estrechez y falta de alineación.
Adquisición del consistorio
Tal y como informaron desde el consistorio villanovense, para llevar a cabo la actuación, el Ayuntamiento ha adquirido dos casas solariegas situadas en las calles Castelnovo y Pocillo, que serán derribadas próximamente. Por lo tanto, esta actuación permitirá ampliar el espacio disponible, alinear la calle y mejorar la accesibilidad del entorno en este espacio de la ciudad.
Por último, subrayó que el objetivo final es transformar esta confluencia en un espacio más seguro, funcional y adaptado a las necesidades de tráfico y tránsito peatonal, dando respuesta a una demanda histórica.
- Encuentran en Badajoz el cuerpo sin vida del menor de 13 años desaparecido
- Sigue en directo la última hora del Carnaval de Badajoz
- Un joven de 32 años muere en un tiroteo en Villanueva de la Serena que deja otro herido grave
- Ilham, la mujer asesinada por su pareja en Don Benito, era madre de cuatro hijos
- Confirmado: Los paquetes 'bomba' dirigidos a Gallardo en Diputación de Badajoz no contienen explosivos
- El detenido de 15 años por la muerte de la educadora en Badajoz intenta agredir a otra del Marcelo Nessi
- Carlos, el niño extremeño que le dijo al Rey Felipe que es como el conductor de un autobús
- Trágico final al Carnaval de Alconchel: un joven está grave en la UCI del Universitario de Badajoz tras ser apuñalado