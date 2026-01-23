Tras prestar declaración ante la jueza
Prisión provisional para el entrenador de fútbol base detenido en Badajoz por pornografía infantil
Las diligencias en concreto se siguen por los presuntos delitos de captación de menores para la elaboración de material pornográfico, tenencia y distribución de pornografía infantil y usurpación del estado civil
Será trasladado a una cárcel con módulo militar de Madrid o Sevilla
La titular del Juzgado de Instrucción número 2 de Cáceres ha decretado prisión provisional, comunicada y sin fianza para el entrenador del fútbol base del Gévora acusado de delitos relacionados con la pornografía infantil.
Las diligencia contra él se siguen por los presuntos delitos de captación de menores para la elaboración de material pornográfico, tenencia y distribución de pornografía infantil y usurpación del estado civil, según ha informado el Tribunal Superior de Justicia de Extremadura (TSJEx).
Tras ser puesto a disposición judicial esta tarde y prestar declaración, la jueza ha acordado esta medida cautelar.
La magistrada ha levantado de manera parcial el secreto expreso del sumario dando a conocer a las partes el acta de entrada y registro a la vivienda del investigado.
Se inhibirá a favor de un juzgado de Badajoz
Una vez adoptada la medida cautelar el juzgado se inhibirá a favor del Tribunal de Instancia de Badajoz, lugar de residencia del investigado, que es policía militar en la base aérea de Talavera la Real. Por este motivo será trasladado a una cárcel con módulo para militares y miembros de los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado de Madrid o Sevilla.
Según informó el delegado del Gobierno en Extremadura, José Luis Quintana, este viernes por la mañana se le estaba investigando como presunto autor de los delitos de acoso sexual a menores e intercambio de pornografía infantil. Sin embargo, su defensa, que han asumido los abogados Fernando Cumbres y Mario Manzanero, negaron horas después que se le atribuya el primero.
«No puedo decir lo que hay en el sumario porque lo desconozco, pero sí les puedo garantizar que la lectura de hechos que se le practicó a mi cliente en el día de ayer (por el jueves) no aparece en ningún caso el delito ni de acoso ni de agresión sexual», ha asegurado Cumbres a las puertas de los juzgados antes de que su representado prestara declaración.
La detención del entrenador, que se produjo tras varias horas de registro en su vivienda, la sede del Club Deportivo Gévora y dependencias de la base aérea de Talavera la Real, ha causado estupefacción y preocupación dentro y fuera del mundo del fútbol, donde era una persona "muy conocida" por su larga trayectoria deportiva, vinculada siempre a las categorías infantiles.
Su defensa, que mantiene su inocencia, ha querido enviar un mensaje de calma y ha asegurado que en la lectura de los hechos por los que se investiga a su defendido no se hace referencia a "ninguna víctima ni menor de la ciudad de Badajoz".
- Encuentran en Badajoz el cuerpo sin vida del menor de 13 años desaparecido
- Sigue en directo la última hora del Carnaval de Badajoz
- Un joven de 32 años muere en un tiroteo en Villanueva de la Serena que deja otro herido grave
- Ilham, la mujer asesinada por su pareja en Don Benito, era madre de cuatro hijos
- Confirmado: Los paquetes 'bomba' dirigidos a Gallardo en Diputación de Badajoz no contienen explosivos
- El detenido de 15 años por la muerte de la educadora en Badajoz intenta agredir a otra del Marcelo Nessi
- Carlos, el niño extremeño que le dijo al Rey Felipe que es como el conductor de un autobús
- Trágico final al Carnaval de Alconchel: un joven está grave en la UCI del Universitario de Badajoz tras ser apuñalado