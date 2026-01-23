Prisión provisional para el entrenador de fútbol base detenido en Badajoz por pornografía infantil

La titular del Juzgado de Instrucción número 2 de Cáceres ha decretado prisión provisional, comunicada y sin fianza para el entrenador del fútbol base del Gévora acusado de delitos relacionados con la pornografía infantil.

Las diligencia contra él se siguen por los presuntos delitos de captación de menores para la elaboración de material pornográfico, tenencia y distribución de pornografía infantil y usurpación del estado civil, según ha informado el Tribunal Superior de Justicia de Extremadura (TSJEx).

Tras ser puesto a disposición judicial esta tarde y prestar declaración, la jueza ha acordado esta medida cautelar.

La magistrada ha levantado de manera parcial el secreto expreso del sumario dando a conocer a las partes el acta de entrada y registro a la vivienda del investigado.

Se inhibirá a favor de un juzgado de Badajoz

Una vez adoptada la medida cautelar el juzgado se inhibirá a favor del Tribunal de Instancia de Badajoz, lugar de residencia del investigado, que es policía militar en la base aérea de Talavera la Real. Por este motivo será trasladado a una cárcel con módulo para militares y miembros de los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado de Madrid o Sevilla.

Según informó el delegado del Gobierno en Extremadura, José Luis Quintana, este viernes por la mañana se le estaba investigando como presunto autor de los delitos de acoso sexual a menores e intercambio de pornografía infantil. Sin embargo, su defensa, que han asumido los abogados Fernando Cumbres y Mario Manzanero, negaron horas después que se le atribuya el primero.

«No puedo decir lo que hay en el sumario porque lo desconozco, pero sí les puedo garantizar que la lectura de hechos que se le practicó a mi cliente en el día de ayer (por el jueves) no aparece en ningún caso el delito ni de acoso ni de agresión sexual», ha asegurado Cumbres a las puertas de los juzgados antes de que su representado prestara declaración.

La detención del entrenador, que se produjo tras varias horas de registro en su vivienda, la sede del Club Deportivo Gévora y dependencias de la base aérea de Talavera la Real, ha causado estupefacción y preocupación dentro y fuera del mundo del fútbol, donde era una persona "muy conocida" por su larga trayectoria deportiva, vinculada siempre a las categorías infantiles.

Noticias relacionadas

Su defensa, que mantiene su inocencia, ha querido enviar un mensaje de calma y ha asegurado que en la lectura de los hechos por los que se investiga a su defendido no se hace referencia a "ninguna víctima ni menor de la ciudad de Badajoz".