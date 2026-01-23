Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

El villanovense Antonio Huertas, Doctor Honoris Causa de Salamanca

La Univesidad de Salamanca ha concedido este título como un reconocimiento a su trayectoria profesional y compromiso social

Antonio Huertas Mejías.

Antonio Huertas Mejías. / LCB

Samuel Sánchez

Villanueva de la Serena

El Claustro de Doctores de la Universidad de Salamanca ha aprobado la concesión del título de Doctor Honoris Causa al villanovense Antonio Huertas Mejías, en reconocimiento a su trayectoria profesional y a su compromiso social.

La propuesta recibió un amplio respaldo durante la sesión celebrada en el Paraninfo universitario, con la participación de doctores tanto de forma presencial como mediante delegación de voto. La institución académica destaca la excelencia profesional de Huertas y la coherencia de su labor con los valores históricos y actuales de la Universidad.

Noticias relacionadas

Nacido en 1964 en Villanueva de la Serena (Badajoz), es licenciado en Derecho por la Universidad de Salamanca es además presidente de la empresa Mapfre.

