El CD Gévora suspende de forma inmediata a su coordinador tras decretarse su ingreso en prisión por presuntos delitos de pornografía infantil

El Club Deportivo Gévora ha emitido un comunicado oficial en el que anuncia la suspensión inmediata y total de cualquier relación con la persona que hasta ahora desempeñaba funciones de coordinación deportiva del fútbol base de la entidad, tras conocerse su detención e ingreso en prisión provisional por presuntos delitos relacionados con la pornografía infantil.

La decisión se produce después de que la titular del Juzgado de Instrucción número 2 de Cáceres decretara este viernes prisión provisional, comunicada y sin fianza para el entrenador del fútbol base del club, investigado por los supuestos delitos de captación de menores para la elaboración de material pornográfico, tenencia y distribución de pornografía infantil y usurpación del estado civil, según ha informado el Tribunal Superior de Justicia de Extremadura (TSJEx).

Levantado parcialmente secreto de sumario

Tras ser puesto a disposición judicial y declarar durante aproximadamente media hora, la magistrada acordó esta medida cautelar y anunció que se inhibirá en favor del Tribunal de Instancia de Badajoz, partido judicial correspondiente al lugar de residencia del investigado. El detenido, que es policía militar en la base aérea de Talavera la Real, será trasladado al centro penitenciario de Alcalá Meco, que cuenta con un módulo específico para militares y miembros de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado.

La jueza ha levantado parcialmente el secreto de sumario, facilitando a las partes el acta de entrada y registro practicada en la vivienda del investigado, aunque mantiene bajo reserva el resto de actuaciones. La detención se produjo tras varias horas de registros en su domicilio, en la sede del Club Deportivo Gévora y en dependencias de la base aérea de Talavera la Real, donde los agentes intervinieron diverso material informático que está siendo analizado.

Comunicado

El caso ha generado una fuerte conmoción en el entorno del fútbol base de Badajoz y la comarca, ya que se trata de una persona conocida por su larga trayectoria vinculada a categorías infantiles. La defensa del investigado, ejercida por los abogados Fernando Cumbres y Mario Manzanero, sostiene su inocencia y ha asegurado que en los hechos investigados no se hace referencia a "ninguna víctima ni menor de la ciudad de Badajoz".

Ante esta situación, el CD Gévora ha querido marcar distancias de forma pública y contundente. En su comunicado, el club asegura que tuvo conocimiento de los hechos "únicamente a través de las informaciones publicadas en distintos medios de comunicación", ya que la investigación judicial se encuentra bajo secreto parcial de sumario y la entidad no dispone de información oficial adicional.

Desde el momento en que tuvo conocimiento de la detención, la junta directiva procedió "a la suspensión inmediata y total de cualquier relación y actividad de dicha persona con el club", medida que afecta a todas sus funciones deportivas y organizativas dentro de la entidad.

"A disposición de las autoridades"

Asimismo, el CD Gévora expresa su "rechazo absoluto a cualquier conducta que atente contra la integridad, la dignidad o la seguridad de los menores", y reafirma su "compromiso firme e inquebrantable con la protección y el bienestar de todos los niños y jóvenes" que forman parte de su estructura deportiva, subrayando que este principio es "lo más importante" para la entidad.

El club se ha puesto además "a plena disposición de las autoridades judiciales y policiales" para colaborar en todo aquello que sea requerido durante la investigación. En el mismo comunicado, solicita respeto hacia la entidad, las familias y los menores, y pide responsabilidad en el tratamiento de la información para evitar especulaciones o rumores que puedan causar un daño añadido.

La entidad recuerda que cualquier información relevante sobre este asunto será comunicada exclusivamente a través de sus canales oficiales, con el objetivo de garantizar rigor y evitar la difusión de datos no contrastados.

Preocupación entre las familias

La situación ha provocado preocupación entre las familias de los jugadores y en el entorno del fútbol formativo de Badajoz, donde el club desarrolla su actividad con equipos en distintas categorías. El caso continúa bajo investigación judicial y será el Tribunal de Instancia de Badajoz el que asuma la causa una vez se produzca la inhibición del juzgado cacereño.

Mientras tanto, el CD Gévora trata de preservar la normalidad deportiva y el bienestar de sus jugadores, al tiempo que insiste en su colaboración con la Justicia y en su voluntad de actuar con transparencia dentro de los límites que marca el procedimiento judicial.