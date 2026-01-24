Don Benito mejora la limpieza viaria con una nueva barredora eléctrica

El Ayuntamiento de Don Benito ha incorporado esta semana una nueva barredora fregadora-aspiradora al servicio municipal de limpieza viaria municipal de Agrimusa, un vehículo totalmente eléctrico destinado a reforzar el mantenimiento de las calles y espacios públicos de la localidad.

En concreto, la nueva maquinaria, presentada oficialmente esta semana, ha supuesto una inversión de algo más de 38.000 euros y se enmarca en la estrategia municipal de modernización y mejora de los servicios públicos, con especial atención a la sostenibilidad y la eficiencia, tal y como han destacado desde el propio consistorio dombenitense.

En este sentido, la alcaldesa, Elisabeth Medina, ha señalado que la limpieza urbana es una preocupación compartida por todos los municipios y ha subrayado el compromiso del Ayuntamiento por poner a disposición de los vecinos todos los medios posibles para mantener la ciudad en las mejores condiciones. Según explica, la nueva barredora permitirá intensificar especialmente la limpieza en las zonas peatonales y en la plaza de España al tratarse de espacios con un elevado tránsito diario y que requieren una atención constante. De igual forma, Medina ha defendido que esta adquisición «no es un gasto, sino una inversión», ya que contribuirá a tener unas calles más limpias y a mejorar la calidad de vida de los vecinos de Don Benito.

Suelos lisos

Durante el acto de presentación también intervino el representante de la empresa Kärcher, Francisco de la Rosa, quien detalló las características técnicas del nuevo vehículo.

Se trata de una fregadora de gama alta, con una capacidad de 260 litros de agua y detergente, diseñada para suelos lisos y equipada con un sistema de barrido que permite recoger la suciedad más gruesa antes del fregado.

Además, al tratarse de un vehículo totalmente eléctrico, la nueva barredora permitirá reducir el nivel de ruido, mejorar la eficiencia del servicio y minimizar el impacto ambiental.

Desde el Ayuntamiento se ha destacado que esta incorporación no solo mejora la eficacia de la limpieza viaria, sino que también apuesta por la modernización de los servicios municipales y por unas mejores condiciones de trabajo para el personal.