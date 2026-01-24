Sentencia de la Audiencia Provincial
Seis años de prisión para el acusado de violar a una conocida en el baño de un bar de Badajoz
El tribunal considera probado que obligó a mantener relaciones sexuales sin su consentimiento a la víctima, a la que debe indemnizar con 12.000 euros
Seis años de prisión. Es la condena que la Audiencia Provincial de Badajoz ha impuesto a un hombre acusado de agredir sexualmente a una conocida en el cuarto de baño de un bar de la ciudad en el que ambos coincidieron.
Además de la pena de cárcel, el tribunal lo condena a indemnizar a la víctima con 12.000 euros por los daños morales y le prohíbe que se acerque o se comunique con ella por cualquier medio durante 8 años.
El juicio se celebró el pasado 16 de diciembre. La fiscalía solicitaba 8 años de cárcel para el acusado y la defensa, ejercida por Manuel González de Pereda, la absolución.
Los hechos enjuiciados tuvieron lugar el 9 de abril de 2023, cuando el condenado y la víctima se encontraron en un bar. Ambos habían mantenido contacto por Whatsapp con anterioridad, pero esas conversaciones habían finalizado hacía varios meses.
En su sentencia, la Audiencia da credibilidad al relato de la denunciante frente a la versión de los hechos del acusado y avala la tesis sostenida por el ministerio público durante el juicio: la mujer fue forzada por el procesado a mantener relaciones sexuales, que la siguió hasta el baño y la penetró, y en ningún momento existió consentimiento por su parte, como manifestó él.
Recurso
La sentencia de la Audiencia de Badajoz no es firme y se puede recurrir ante el Tribunal Superior de Justicia de Extremadura (TSJEx). El abogado de la defensa ya ha anunciado que recurrirá el fallo, al entender que existen contradicciones en relación con las declaraciones que la víctima y algunos testigos realizaron durante la fase de instrucción y las que se escucharon durante el juicio.
