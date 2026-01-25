Los pensionistas de Monesterio cobran de media 1.187 €, inferior en 100 € a la media regional y en 332 € a la nacional

Según los datos de los que dispone el Instituto Nacional de la Seguridad Social, la pensión media por jubilación de los habitantes de Monesterio es de 1.187 €. Este tipo de pensiones representan el 49,3% del total de retribuciones. Las pensiones por incapacidad, (17,3%), tienen una media de 978 €, mientras que las pensiones por viudedad, (27,8%), ascienden a 886 €.

Estas cifras, lejos de la media de España que, en 2025, se situó en los 1.510 €, representan el segundo mejor dato de las pensiones que se cobran en los distintos municipios de la comarca de Tentudía. La pensión media por jubilación en Extremadura es, aproximadamente, de 1.279 €, (1.300 €, en la provincia de Badajoz y 1.259 €, en la de Cáceres). La media de los 9 municipios de este territorio, se sitúa en 1.097 €.

Fuente de Cantos, con una pensión media de 1.266 €, lidera el ranking comarcal. En esta localidad, el 50% de las pensiones son por jubilación. El 18%, con una retribución media de 1.006 €, se corresponden con incapacidad y el 24%, con una media de 865 €, a pensiones por viudedad.

Los pensionistas, por jubilación, de Montemolín, tienen una retribución media de 1.104 €, (56,51%). La pensión por incapacidad es de 932 €, (15.2%) y por viudedad, de 820 €, (24,6%). Por medias más elevadas, en cuarto lugar, se sitúa, Bodonal de la Sierra, la pensión media por jubilación es, de 1.085 €, (57,6%). En esta localidad, la prestación por viudedad, (20,9%), es de 882 € y por incapacidad, (16.3%), de 961 €.

Por encima de los 1.000 €

Si bien, las pensiones por jubilación poseen una diferencia de hasta 200 € mensuales, según el municipio en el que se resida, todas las localidades de la comarca de Tentudía poseen una pensión media por jubilación superior a los 1.000 €. La más alta, (1.226 €), es la de Fuente de Cantos. La menor, con 1.030 €, Bienvenida, donde la pensión media por jubilación representa el 53,3% del total. En esta misma localidad, las pensiones por viudedad, (27%), tienen una media de 842 € y por incapacidad, (13%), 958 €.

En Fuentes de León, con una media por jubilación de 1.073 € (49,5%). Las pensiones por viudedad alcanzan la cifra de los 838 € (29,5%) y las de incapacidad, los 981 €, (17,1%). Calera de León presenta una media, por jubilación de 1.065 € (48,4%). La pensión por viudedad, (20,4%), asciende a 979 € y por incapacidad, (23,5%), a 966 €. En Segura de León, la pensión media por jubilación es de 1.063 €, (54,4%). En este municipio, la pensión por viudedad, (27,8%), es de 828 € y la de incapacidad, (15.3%), asciende a 919 €. Finalmente, los pensionistas de Cabeza la Vaca, poseen una retribución media, de 1.056 €, (49,4%). Las de incapacidad, ascienden a 858 €, de media, (13,1%) y las de viudedad, (30,6%), son de 896 €.

Pueblos cercanos

Fuera de la comarca de Tentudía, pero, muy próximas geográficamente, encontramos, otras localidades, donde las pensiones medias, sobrepasan los datos regionales y los que ofrecen los municipios de Tentudía. Así, en el municipio de Llerena, la pensión media, por jubilación, asciende a los 1.510 € y en Zafra, alcanza los 1.466 €. En ambos casos, se trata de localidades con jubilados con largas trayectorias laborales y cotizaciones más elevadas, por tratarse de municipios que actúan como centros de servicios.

Otro de los municipios, que linda geográficamente con Monesterio y Calera de León, con mayor jubilación media, es Cala (Huelva), donde la cifra asciende a los 1.415 €. El motivo podría estar en las altas bases de cotización acumuladas durante la vida laboral y la aplicación de coeficientes reductores por peligrosidad y penosidad, del sector minero.