Punto Pack en Badajoz: El nuevo servicio de las tiendas de barrio

Las tiendas de barrio en Badajoz siguen cambiando continuamente desde la evolución de la compra online. Son muchos los consumidores que utilizan Internet para obtener los productos que necesitan desde la comodidad del sofá. Por ello, uno de los servicios que están implementando estos establecimientos es la recogida de paquetería.

Un Punto Pack es un comercio donde se puede realizar un envío o recoger un paquete. En este sentido, la comisión que se recibe no es el objetivo, sino la llamada venta cruzada. Algunas de las tiendas pacenses que han implementado este servicio han notado una mayor afluencia de usuarios.

Copisterías y estancos

La copistería y papelería Be to Be de la calle Menacho lleva ofreciendo el punto de recogida desde hace tres años, pero poco a poco han ido aumentando el número de compañías debido a la afluencia de clientes que cada vez más se pasan a por su paquete. La dueña del establecimiento, Natalia Remedios, cuenta a La Crónica que, aunque “económicamente no es rentable”, ya que la comisión recibida ronda los veinte céntimos, considera que es una forma de dar a conocer los productos de la papelería. Además, es notable el aumento de nuevos clientes que entran a por su pedido y terminan comprando. Por otro lado, este servicio ha ampliado el rango de edades de los consumidores que frecuentan el establecimiento. “Para los productos de la copistería habitualmente viene gente más joven pero para paquetería de todas las edades”.

Remedios recuerda que el establecimiento no lleva la ruta de la empresa de transporte, por lo que, ante cualquier incidencia los usuarios deben ponerse en contacto con la compañía de mensajería.

Uno de los primeros en ofrecer este servicio en la ciudad pacense fue el estanco 30 de la calle Juan Sebastián el Cano. Entonces no había mucha afluencia, pero poco a poco comenzaron a implementar más empresas. Jose Ramón Chaves explica que recibe una media diaria de entre cincuenta y setenta paquetes de una sola compañía.

“Atrae a los no fumadores, la gente ha empezado a conocer los estancos por los paquetes, ya que no sólo vendemos tabaco, somos una multitienda. Los usuarios que vienen a recoger paquetes compran chucherías u otros productos”, comenta Chaves.

Uno de los inconvenientes de este servicio es el espacio que se necesita para el almacenamiento, ya que, a menudo se deben sacrificar productos de la propia tienda. En el caso de este estanco, el dueño afirma que disponen de suficiente sitio en el almacén y no supone un problema. Además, otra de las ventajas es que ofrecen un amplio horario abierto al público. Los usuarios pueden recoger sus paquetes de siete de la mañana a diez de la noche.

Comercios de loterías y telefonía

La Bellota de Oro de loterías y apuestas en la calle República Dominicana es otro de los establecimientos que dispone de Punto Pack. María Gutierrez ya es experta en este servicio. Cuenta que comenzó con la primera compañía hace unos siete años y ha ido implementando cada vez más, en la actualidad trabaja con siete. “Empezó con el tema de Vinted, pero nada que ver con ahora”, comenta.

Al igual que los anteriores dueños, Gutierrez también incluyó el servicio por la llamada venta cruzada. “Es común que vengan a por un paquete y compren un boleto”. Esto ha hecho que consiga un público más joven, ya que los clientes habituales que suelen frecuentar el comercio son más mayores. Aunque las ganancias no son muy notables; se lleva de quince a treinta céntimos de comisión, comenta que a veces “no renta pero al final todo suma”.

Algunos establecimientos proveedores de servicios de telecomunicaciones en Badajoz también son puntos de recogida de paquetes. Es el caso de Achomóvil en la avenida Carolina Coronado, que pronto cumple tres años desde que incluyó el Punto Pack. Alberto Villa, comenta que han notado un aumento del 15% o 20% de nuevos clientes que entran a recoger un paquete y terminan comprando algo.

En cuanto a la comunicación con las empresas de mensajería, los dueños no tienen quejas. Cuando surge una incidencia como el retraso de un pedido los usuarios deben dirigirse a las compañías, ya que los puntos de recogida de paquetes no tienen control sobre lo que aún no ha llegado a su establecimiento.

Por otro lado, otros establecimientos no han tenido buenas experiencias y han preferido dejar de dar el servicio de Punto Pack. Han contado a La Crónica que debían cumplir con un espacio para guardar los paquetes, los clientes llamaban sin cesar debido a retrasos en el pedido y otras reclamaciones de las cuales las compañías no se hacen responsables.