No hay mejor carta de presentación para alguien que se dedica a la política que ser alcalde del lugar en el que nació. Más si llevas casi 20 años con el bastón de mando.Las municipales son las únicas elecciones en las que el cabeza de lista condiciona más la decisión de los votantes que las siglas que representa. Se vota a la persona, en lugar de al partido. De ahí que cuando uno consigue ser alcalde, no se canse de repetir que es el cargo de representación ciudadana del que más orgulloso se puede sentir.

El popular Manuel Naharro Gata (4 de mayo de 1986) ha sido elegido presidente de la Asamblea de Extremadura. El octavo desde que nació el Parlamento extremeño en 1983, tres años antes de que naciera Naharro. Todas las referencias biográficas que se han publicado estos días para presentarlo destacan que es alcalde de un pueblo: Valencia de Mombuey, conocido en las localidades próximas como Valencita. Un pueblo con 700 habitantes del que Naharro es alcalde desde que tenía 21 años. En aquel momento fue el más joven de los que resultaron de las elecciones municipales y mérito tiene que desde entonces no haya dejado de serlo, lo que significa que ha sabido mantener la confianza de sus vecinos, legislatura tras legislatura, hasta la actualidad, cuando sigue siendo alcalde, cargo que -por ahora- compatibilizará con la presidencia de la Asamblea. En esos mismos retratos se destaca su ascenso fulgurante. Lo ha sido. Su número es el 21. Con 21 años fue alcalde y en 2021 fue elegido presidente provincial del PP. Cuando aquello ocurrió, su homólogo del PSOE, Rafael Lemus, intentó desacreditarlo por su condición de alcalde de un pueblo pequeño, como si los alcaldes socialistas de municipios con pocos habitantes fuesen menos válidos que los de las grandes ciudades que, por otro lado, no las hay en Extremadura.

Para ser candidato a alcalde, como para ser diputado regional y nacional, no se requiere otro requisito que tener el carnet de un partido que se presente a las elecciones. Después está convencer a los tuyos de que eres quien mejor puede representarlos. A las pruebas nos remitimos, a ningún representante político se le exige titulación alguna ni experiencia laboral acreditada en alguna rama profesional.De hecho, cuántos hay que toda su vida laboral ha estado vinculada a la política. Manuel Naharro tiene el respaldo de su partido y el de su pueblo. Credenciales suficientes para asumir la representación de la cámara de representación de todos los extremeños, cuyo engranaje además conoce, pues en la anterior legislatura ha sido vicepresidente segundo de la Mesa.

Naharro es el octavo presidente de la Asamblea. El segundo del PP, después de Fernando Manzano (2011-2015). El primero fue el socialista Antonio Vázquez López, que estuvo tres legislaturas. Le sucedió, contra todo pronóstico, Teresa Rejas, de IU, que no terminó su mandato, pues presentó su dimisión. El PSOE se hizo de nuevo con las riendas del Parlamento extremeño y puso al frente a Manuel Veiga, que terminó la legislatura y siguió otra más. En la siguiente fue presidente Juan Ramón Ferreira, también del PSOE. Con José Antonio Monago como presidente de la Junta, Fernando Manzano fue la cara visible del Parlamento y en las tres últimas legislaturas, este puesto ha sido ocupado por la socialista Blanca Martín Delgado, la última por un error de cálculo del PP, que estaba en el Ejecutivo. De todos estos presidentes, el único que podía presumir de haber ganado unas elecciones era Juan Ramón Ferreira, que fue alcalde de Hervás, la verdadera escuela de hacer política, por ser la más cercana al ciudadano. Los alcaldes lo son porque se han sometido a unas primarias en las que la militancia son todos sus vecinos. La carrera política meteórica de Naharro no ha sido que el alcalde de un pueblo sea nombrado presidente de la Asamblea, sino mantener la confianza de quienes realmente lo conocen durante casi dos décadas.