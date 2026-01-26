Villanueva de la Serena
Agryga pide contratos de al menos 137 euros para el tomate de industria
El colectivo agrario villanovense considera que cualquier cifra inferior supondría producir a pérdidas y pone en riesgo el cultivo
Samuel Sánchez
La Asociación de Agricultores y Ganaderos de Villanueva de la Serena (Agryga) ha advertido de que el precio del tomate para la campaña de 2026 no debe situarse por debajo de los 135-137 euros por tonelada, ya que cualquier cifra inferior supondría producir a pérdidas y pondría en riesgo la continuidad del cultivo.
Así lo ha señalado su presidente, Herminio Íñiguez, quien ha defendido que los costes de producción publicados por el Observatorio de Precios de la Junta de Extremadura son datos oficiales, reales y razonables, que permiten conocer con exactitud el gasto que asume el agricultor y fijar un precio mínimo viable. Íñiguez ha recordado que en la pasada campaña se firmaron contratos con precios de entre 107 y 115 euros por tonelada, lo que provocó importantes pérdidas económicas en numerosas explotaciones familiares. En este sentido, ha advertido de que «no se puede volver a repetir lo que ocurrió el año pasado».
Desde Agryga alertan además del riesgo de que las industrias presionen a la baja los precios aprovechando la falta de alternativas del agricultor, una situación que podría derivar en el abandono definitivo del cultivo del tomate. «El que deja el tomate no vuelve», ha señalado su presidente. Por ello, la organización insiste en que el tomate solo debe producirse si es rentable.
