Badajoz revive su historia: 12 visitas guiadas para descubrir los secretos de la ciudad en el Museo Luis de Morales

El Museo de la Ciudad ‘Luis de Morales’ vuelve a convertirse en un punto de encuentro entre historia y ciudadanía con una nueva edición de su exitoso programa de visitas guiadas mensuales, impulsado por la Concejalía de Cultura del Ayuntamiento de Badajoz. Bajo el título ‘12 meses, 12 acontecimientos’, el museo pone en marcha su quinto ciclo divulgativo, con el que recorrerá algunos de los hechos más relevantes de los 1.151 años de historia de la capital pacense.

El programa, que arrancó en 2022 con ‘12 meses, 12 historias’ y continuó en ediciones posteriores con temáticas como personajes, leyendas y batallas, ha consolidado este formato como una de las actividades culturales más seguidas del museo, con más de 30 asistentes por visita durante el pasado año.

Acontecimientos históricos clave

En esta ocasión, el ciclo se centrará en acontecimientos históricos clave que marcaron el devenir de la ciudad, utilizando como hilo conductor las salas, espacios y recursos del museo. Tras dedicar la edición de 2025 a episodios bélicos, el programa de 2026 amplía el foco para abordar hechos como acuerdos y tratados de paz, encuentros diplomáticos, infraestructuras clave, catástrofes naturales o visitas de miembros de las familias reales española y portuguesa.

Entre los hitos que se divulgarán destacan las Juntas de Badajoz-Elvas de 1524, la llegada del ferrocarril en el siglo XIX, las inundaciones históricas de la ciudad, así como acontecimientos decisivos como la fundación islámica de Badajoz, que volverá a coincidir con el sábado de la festividad de al-Mossassa, o la conquista leonesa por Alfonso IX, protagonista de la visita de marzo, aprovechando la reciente estatua dedicada a este monarca.

Un calendario de historia viva

La primera de las doce visitas tuvo lugar el pasado sábado 24 de enero a las 11:00 horas, y tuvo el título de ‘Badajoz se viste de gala’, centrada en las bodas y visitas reales que acogió la ciudad. El 21 de febrero será el turno de ‘Las leyes de la frontera’, dedicada a los tratados fronterizos, mientras que en marzo se abordará ‘La conquista’, sobre la toma de la ciudad por el Reino de León.

El 11 de abril, coincidiendo con el aniversario de la primera reunión de las Juntas de Badajoz-Elvas, se celebrará la visita ‘Echad la raya por aquí!’. El 30 de mayo se recordará el asesinato del Conde de la Torre del Fresno en 1808 con ‘Motín de Badajoz’, y el 20 de junio se relatará el incendio de la Alcazaba de 1685 en ‘Un incendio, una heroína y dos ángeles’.

El recorrido continuará el 18 de julio con ‘Badajoz vence a la Mesta’, el 29 de agosto con ‘¡Que viene el tren!’, sobre la llegada del ferrocarril a Lisboa en 1863, y el 26 de septiembre con una visita dedicada a la fundación de la ciudad y su fiesta conmemorativa.

Ya en otoño, el 17 de octubre se abordará la relación de Badajoz con América en ‘Un millón de maravedíes y 400 hombres’, el 7 de noviembre se recordará la riada de 1997 y otras inundaciones históricas, y el ciclo se cerrará el 19 de diciembre con ‘La paz de las tres reinas’, un acuerdo de paz firmado en 1287.

Inscripción previa

La asistencia a las visitas guiadas será gratuita con inscripción previa, hasta completar aforo. Las inscripciones podrán realizarse desde las 10:00 horas del miércoles anterior a cada visita hasta el viernes a las 14:00, a través del formulario disponible en el apartado del museo en la web municipal del Ayuntamiento de Badajoz.