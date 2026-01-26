Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Autónomos en ExtremaduraCarnavalCacereñoSíguenos en Google Discover
instagramlinkedin

Iniciativa solidaria

El colegio Ruta de la Plata de Almendralejo ayuda a la oenegé ‘Despierta’ con su proyecto en Kenia

La comunidad educativa recaudará fondos para rehabilitar un orfanato con alumnos con discapacidad

Alumnos del colegio Ruta de la Plata durante la presentación de la colaboración

Alumnos del colegio Ruta de la Plata durante la presentación de la colaboración / EP

Rodrigo Morán

Almendralejo

El colegio Ruta de la Plata ha puesto en marcha una nueva iniciativa solidaria para colaborar con la oenegé Despierta Almendralejo en un proyecto de cooperación internacional que se desarrollará en Kenia. A través del programa “El Ruta se mueve”, la comunidad educativa se ha propuesto recaudar fondos destinados a mejorar las condiciones de vida de menores en situación de especial vulnerabilidad, en concreto mediante la construcción de baños adaptados en un centro que acoge a niños con discapacidad.

La actuación prevista se centra en un colegio que cuenta con un orfanato anexo para menores con discapacidad física o intelectual, unas instalaciones que actualmente carecen de servicios higiénicos adecuados. El proyecto, cuyo presupuesto ronda los 8.000 euros, pretende dotar al centro de infraestructuras. Para alcanzar este objetivo, el colegio ha diseñado un calendario de actividades que se desarrollará a lo largo del presente curso y del próximo, comenzando con la venta de dorsales solidarios por un precio simbólico de cinco euros, que incluyen un código QR con información detallada del proyecto. Además, se prevé la organización de eventos deportivos, como un torneo de pádel, y nuevas acciones solidarias en colaboración con el ciclista Jaime Moreno.

Noticias relacionadas

 Desde el centro educativo destacan que estas iniciativas no solo buscan recaudar fondos, sino también fomentar entre el alumnado valores como la solidaridad, el compromiso social y la conciencia global, una línea de trabajo que el colegio ya ha desarrollado anteriormente con proyectos de ayuda en Perú, en el ámbito sanitario y con diversas organizaciones sociales.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Encuentran en Badajoz el cuerpo sin vida del menor de 13 años desaparecido
  2. Sigue en directo la última hora del Carnaval de Badajoz
  3. Un joven de 32 años muere en un tiroteo en Villanueva de la Serena que deja otro herido grave
  4. Ilham, la mujer asesinada por su pareja en Don Benito, era madre de cuatro hijos
  5. Confirmado: Los paquetes 'bomba' dirigidos a Gallardo en Diputación de Badajoz no contienen explosivos
  6. El detenido de 15 años por la muerte de la educadora en Badajoz intenta agredir a otra del Marcelo Nessi
  7. Carlos, el niño extremeño que le dijo al Rey Felipe que es como el conductor de un autobús
  8. Trágico final al Carnaval de Alconchel: un joven está grave en la UCI del Universitario de Badajoz tras ser apuñalado

Una confusión surrealista con sus apellidos deja a una joven de Badajoz sin el Ingreso Mínimo Vital

Una confusión surrealista con sus apellidos deja a una joven de Badajoz sin el Ingreso Mínimo Vital

La digitalización del ciclo del agua encara su tramo definitivo en Vegas Altas y La Serena

La digitalización del ciclo del agua encara su tramo definitivo en Vegas Altas y La Serena

El colegio Ruta de la Plata de Almendralejo ayuda a la oenegé ‘Despierta’ con su proyecto en Kenia

Agryga pide contratos de al menos 137 euros para el tomate de industria

Agryga pide contratos de al menos 137 euros para el tomate de industria

Cáritas Mérida-Badajoz lanza un programa de formación para mejorar la empleabilidad

Cáritas Mérida-Badajoz lanza un programa de formación para mejorar la empleabilidad

Una década de experiencia y un tipo para jugar al doble sentido: 'Valentín, entrenador infantil'

El PSOE de Badajoz presenta una moción en defensa de los derechos de las mujeres

El PSOE de Badajoz presenta una moción en defensa de los derechos de las mujeres

Promedio anuncia un corte general en el suministro de agua en Monesterio para este martes

Promedio anuncia un corte general en el suministro de agua en Monesterio para este martes
Tracking Pixel Contents