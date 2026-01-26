Una confusión surrealista con sus apellidos deja a una joven de Badajoz sin el Ingreso Mínimo Vital

Ni siquiera ha estado en Soria, pero para el Instituto Nacional de la Seguridad Social (INSS) es administradora única de un hotel en un pueblo de esta provincia de Castilla y León. Esa es la razón por la que a una joven de Badajoz se le deniega el Ingreso Mínimo Vital.

¿Cuál es el motivo de la confusión? Sus apellidos: se llama Ana Javier Martín y coinciden con el nombre de quien realmente es el dueño del establecimiento hotelero La Posada El Chispo, ubicada en el municipio soriano de San Leonardo de Yagüe. Pese a que ha demostrado con documentación del Registro Mercantil de Badajoz y del de Soria que no tiene ninguna empresa a su nombre, no ha conseguido que en la Seguridad Social reconozcan el error y un año después de presentar la solicitud para recibir esta prestación destinada a personas en situación de vulnerabilidad económica para cubrir sus necesidades básicas, sigue a la espera de poder optar a esta ayuda.

Ana Javier Martín tiene 26 años y sus ingresos apenas superan los 500 euros. Está en paro y vive sola en un piso social de la Junta de Extremadura. Tras fallecer su madre en enero de 2025, con quien la joven convivía, solicitó el Ingreso Mínimo Vital. Su petición se desestimó porque, según los datos que figuraban en la Agencia Tributaria, era administradora de un hotel en la provincia de Soria. Ella reclamó, pero sus alegaciones no fueron admitidas y la Seguridad Social no dio trámite al estudio de su solicitud.

Documentación que lo acredita

De nada le sirvió presentar un certificado del Registro Mercantil de Badajoz que acreditaba que no tiene ninguna empresa ni tampoco del Registro Mercantil de Soria, que demuestra que el hotel que supuestamente administra no es suyo, sino de alguien que se llama Javier Martín. Es más, en la vida laboral de la joven figura que nunca ha estado dada de alta, pero ni aun así.

"Me parece absurdo", reconoce Ana, que ya no sabe cómo aclarar este enredo que tanto la está perjudicando. No comprende cómo nadie en la Seguridad Social puede subsanar lo que claramente es un error de la base de datos de la Agencia Tributaria y que su solicitud sea tramitada.

Tras el fallecimiento de su madre, se le concedió el subsidio en favor de familiares, que tiene una duración máxima de 12 meses y que dejará de percibir este mes. Eso supondrá que su único ingreso será el de la Renta Básica, unos 260 euros mensuales. Ana tiene como gastos fijos el alquiler del piso social, la luz y el agua, además de la comida. "Sin mis hermanos no podría sobrevivir", reconoce.

Agotada la vía administrativa

El pasado 18 de diciembre se le denegó por última vez la admisión de su solicitud para recibir el Ingreso Mínimo Vital. La Seguridad Social le comunicó que ya había agotado la vía administrativa para reclamar y que solo cabía interponer demanda en el Juzgado de lo Social contra su resolución. Tenía un plazo de 30 días. No lo ha hecho porque teme que el procedimiento se alargaría mucho más y considera que el error no es suyo. Tendría que solicitar un abogado de oficio, pues no puede costearse uno particular.

"Si debes dinero, te embargan la nómina, pero si se equivocan ellos no te dan solución", lamenta el hermano de Ana, que está tratando de ayudarla a resolver este desaguisado.

Han recurrido al Instituto Municipal de Servicios Sociales (IMSS) y van a volver a solicitar de manera telemática esta prestación una vez más, incluyendo toda la documentación que prueba que cumple los requisitos para optar a esta ayuda y que se trata de una rocambolesca confusión que no se debe a nada más que a la coincidencia entre los apellidos de Ana y el nombre de un señor de Soria.