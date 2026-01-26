Suceso
Detenido por el robo en el interior de cinco vehículos en Granja de Torrehermosa (Badajoz)
Se trata de uno de los vecinos de la localidad, conocido por los agentes por su amplio historial delictivo
Detenido un vecino de Granja de Torrehermosa, Badajoz, como presunto autor de los delitos de robo en el interior de cinco vehículos en la localidad.
Desde finales del mes de noviembre, la Guardia Civil del municipio granjeño investigaba los robos en el interior de vehículos que se hallaban estacionados en la vía pública de la misma localidad. Tras forzar la puerta de acceso, el autor se adentraba en su interior para apoderarse de todo tipo de documentación personal, así como otros efectos de valor que pudiera encontrar en ellos.
Amplio historial delictivo
De las gestiones practicadas durante el transcurso de la investigación y revisión de imágenes, se pudo averiguar la identidad del supuesto autor de los hechos. Se trata de uno de los vecinos de la localidad, conocido por los agentes por su amplio historial delictivo.
En base a los indicios obtenidos y pruebas incriminatorias, este miércoles pasado fue localizado en su lugar de residencia, y una vez trasladado a dependencias oficiales de la Guardia Civil, se le instruyeron diligencias por la comisión de los robos hasta en cinco vehículos, que han sido entregadas en la Sección Civil y de Instrucción del Tribunal de Instancia de Llerena.
Continúa la investigación
Ahora, la Guardia Civil continúa la investigación para tratar de averiguar si pudiera estar implicado en otros hechos de similares características.
- Encuentran en Badajoz el cuerpo sin vida del menor de 13 años desaparecido
- Sigue en directo la última hora del Carnaval de Badajoz
- Un joven de 32 años muere en un tiroteo en Villanueva de la Serena que deja otro herido grave
- Ilham, la mujer asesinada por su pareja en Don Benito, era madre de cuatro hijos
- Confirmado: Los paquetes 'bomba' dirigidos a Gallardo en Diputación de Badajoz no contienen explosivos
- El detenido de 15 años por la muerte de la educadora en Badajoz intenta agredir a otra del Marcelo Nessi
- Carlos, el niño extremeño que le dijo al Rey Felipe que es como el conductor de un autobús
- Trágico final al Carnaval de Alconchel: un joven está grave en la UCI del Universitario de Badajoz tras ser apuñalado