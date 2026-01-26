Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Autónomos en ExtremaduraCarnavalCacereñoSíguenos en Google Discover
instagramlinkedin

Servicios

La digitalización del ciclo del agua encara su tramo definitivo en Vegas Altas y La Serena

Ya se ha ejecutado el 75% del proyecto en localidades de la comarca

Operarios realizan labores de mantenimiento.

Operarios realizan labores de mantenimiento. / LCB

Samuel Sánchez

Villanueva de la Serena

El proyecto DIGITALASVEGAS, destinado a la digitalización integral del ciclo del agua en las Vegas Altas y La Serena, ha alcanzado ya el 75 % de ejecución y entra en su recta final.

Impulsado por Aquanex junto al consorcio Vegas Altas-La Serena, la Mancomunidad de Municipios Vegas Altas y el Ayuntamiento de Villanueva de la Serena, el proyecto avanza conforme al calendario previsto. Así, tal y comoi han informado desde la entidad, entre los principales hitos ya ejecutados en este proyecto destacan los planes estratégicos para reforzar la resiliencia del sistema y la implantación del sistema de telelectura.

Noticias relacionadas

Asimismo, se han desarrollado levantamientos topográficos y se continúa con la instalación de sensores que permitirán monitorizar en tiempo real parámetros clave del abastecimiento y saneamiento. Según el director ejecutivo de Aquanex, Javier Sánchez Romero, este nivel de avance sitúa al proyecto «en una posición favorable para cumplir los objetivos marcados».

TEMAS

  1. Encuentran en Badajoz el cuerpo sin vida del menor de 13 años desaparecido
  2. Sigue en directo la última hora del Carnaval de Badajoz
  3. Un joven de 32 años muere en un tiroteo en Villanueva de la Serena que deja otro herido grave
  4. Ilham, la mujer asesinada por su pareja en Don Benito, era madre de cuatro hijos
  5. Confirmado: Los paquetes 'bomba' dirigidos a Gallardo en Diputación de Badajoz no contienen explosivos
  6. El detenido de 15 años por la muerte de la educadora en Badajoz intenta agredir a otra del Marcelo Nessi
  7. Carlos, el niño extremeño que le dijo al Rey Felipe que es como el conductor de un autobús
  8. Trágico final al Carnaval de Alconchel: un joven está grave en la UCI del Universitario de Badajoz tras ser apuñalado

Una confusión surrealista con sus apellidos deja a una joven de Badajoz sin el Ingreso Mínimo Vital

Una confusión surrealista con sus apellidos deja a una joven de Badajoz sin el Ingreso Mínimo Vital

La digitalización del ciclo del agua encara su tramo definitivo en Vegas Altas y La Serena

La digitalización del ciclo del agua encara su tramo definitivo en Vegas Altas y La Serena

El colegio Ruta de la Plata de Almendralejo ayuda a la oenegé ‘Despierta’ con su proyecto en Kenia

Agryga pide contratos de al menos 137 euros para el tomate de industria

Agryga pide contratos de al menos 137 euros para el tomate de industria

Cáritas Mérida-Badajoz lanza un programa de formación para mejorar la empleabilidad

Cáritas Mérida-Badajoz lanza un programa de formación para mejorar la empleabilidad

Una década de experiencia y un tipo para jugar al doble sentido: 'Valentín, entrenador infantil'

El PSOE de Badajoz presenta una moción en defensa de los derechos de las mujeres

El PSOE de Badajoz presenta una moción en defensa de los derechos de las mujeres

Promedio anuncia un corte general en el suministro de agua en Monesterio para este martes

Promedio anuncia un corte general en el suministro de agua en Monesterio para este martes
Tracking Pixel Contents