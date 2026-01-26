Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Desde las 9:00 horas y hasta la finalización de los trabajos

Promedio anuncia un corte general en el suministro de agua en Monesterio para este martes

Se trabaja en la instalación de un bypass para la limpieza de los depósitos municipales

Operario de Promedio, entidad que gestiona el servicio de agua en Monesterio

Operario de Promedio, entidad que gestiona el servicio de agua en Monesterio / Rafa Molina

Rafael Molina

 La localidad de Monesterio sufrirá este martes, 27 de enero, un corte general en el servicio de agua potable. Según informa el ayuntamiento de la localidad, Promedio, entidad encargada de la distribución de agua en el municipio, ha “programado” un corte en el suministro general, debido a “obras de mejora en la red general de abastecimiento”.

 Según la información facilitada desde Promedio, el corte, que afectará a todo el municipio, comenzará a las 9:00 horas y se prolongará hasta la finalización de los trabajos. Se trata, explica la entidad, de obras que se ejecutarán en los depósitos municipales, con la finalidad de “no tener que interrumpir el servicio cuando se proceda a la limpieza general de estos depósitos”. Para ello, según hemos podido conocer, se procederá a la instalación de un bypass, que, de cara al futuro, “permitirá el lavado de los depósitos municipales de agua potable”, sin tener que interrumpir el servicio.

Entre 1 y 2 horas

 Por tratarse de obras en estas instalaciones, su efecto, repercute directamente en la red general, con lo que, el corte, afectará a todo el municipio. Inicialmente, explican, los trabajos, “caso de no sufrir ningún tipo de complicación”, podrían estar finalizados en aproximadamente, "una o dos horas".

 Desde el servicio, se pide “comprensión” a la ciudadanía. Estas obras, “supondrán importantes mejoras en la red general”, aseguran. Del mismo modo, avisan de la posibilidad de que, una vez finalizada la intervención, el agua “pueda salir turbia”, debido al desprendimiento de sedimentos.

TEMAS

Promedio anuncia un corte general en el suministro de agua en Monesterio para este martes

El alcalde de Elvas, Rondão Almeida, ingresado en el Hospital Universitario tras ser intervenido

Una década de experiencia y un tipo para jugar al doble sentido: 'Valentín, entrenador infantil'

