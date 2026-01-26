Promedio anuncia un corte general en el suministro de agua en Monesterio para este martes

La localidad de Monesterio sufrirá este martes, 27 de enero, un corte general en el servicio de agua potable. Según informa el ayuntamiento de la localidad, Promedio, entidad encargada de la distribución de agua en el municipio, ha “programado” un corte en el suministro general, debido a “obras de mejora en la red general de abastecimiento”.

Según la información facilitada desde Promedio, el corte, que afectará a todo el municipio, comenzará a las 9:00 horas y se prolongará hasta la finalización de los trabajos. Se trata, explica la entidad, de obras que se ejecutarán en los depósitos municipales, con la finalidad de “no tener que interrumpir el servicio cuando se proceda a la limpieza general de estos depósitos”. Para ello, según hemos podido conocer, se procederá a la instalación de un bypass, que, de cara al futuro, “permitirá el lavado de los depósitos municipales de agua potable”, sin tener que interrumpir el servicio.

Entre 1 y 2 horas

Por tratarse de obras en estas instalaciones, su efecto, repercute directamente en la red general, con lo que, el corte, afectará a todo el municipio. Inicialmente, explican, los trabajos, “caso de no sufrir ningún tipo de complicación”, podrían estar finalizados en aproximadamente, "una o dos horas".

Noticias relacionadas

Desde el servicio, se pide “comprensión” a la ciudadanía. Estas obras, “supondrán importantes mejoras en la red general”, aseguran. Del mismo modo, avisan de la posibilidad de que, una vez finalizada la intervención, el agua “pueda salir turbia”, debido al desprendimiento de sedimentos.