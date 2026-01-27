Fallece la mujer de 75 años atropellada por un camión del butano en Palomas (Badajoz)

Una mujer de avanzada edad ha sido atropellada en el municipio pacense de Palomas (Badajoz) en la mañana de este martes, según ha podido conocer este diario. El suceso ha ocurrido en la calle Trasera Corredera, una vía en la que el mayor número de inmuebles son salidas de cocheras y pocas casas.

Hasta el momento, no han trascendido más detalles del suceso, solo que la víctima, de 75 años y que, al parecer, tenía problemas de visión. Las primeras personas que han atendido a la mujer han recurrido al desfibrilador instalado en la farmacia del municipio para poder reanimarla en los primeros instantes.

Según han confirmado vecinos del municipio, el helicóptero de Centro de Emergencias 112 de Extremadura ha acudido al lugar de los hechos para evacuar a la mujer. "He visto revuelo y cómo salían corriendo del consultorio la médico y la ATS", señalaba un vecino a La Crónica de Badajoz.

Un camión de reparto de butano

El aviso ha llegado a la central de la Guardia Civil en torno a las 10.20 horas de la mañana de este martes con la información de un "posible atropello en la vía urbana de Palomas", señalan. En concreto, desde la benemérita confirman que en el siniestro se ha visto implicado un camión de reparto de butano. "El conductor estaba haciendo maniobras y la ha arrollado y atrapado".

Según la información que maneja la Guardia Civil, la mujer podría estar introduciéndose en el vehículo de su hermano cuando ha ocurrido el suceso. Este ha sido testigo de todos los hechos. Hasta el lugar de los hechos se han desplazados patrullas de Seguridad Ciudadana y, posteriormente, los atestados, ambos del cuerpo armado. Son los agentes adscritos a este último grupo de la benemérita los que han tomado las riendas de la investigación para determinar las "causas y todos los extremos que envuelven este trágico suceso".

"Una mujer agradable y muy cariñosa"

En el pequeño municipio de 650 habitantes la noticia ha caído como un jarro de agua fría. "El pueblo está consternado y que no se lo cree", afirma una de las trabajadoras del ayuntamiento e iba más alla: "Estamos fríos, paralizados". Señalan que en esta localidad se conocen "toda la gente y a ella la conocíamos mucho". Era habitual que fuera al consistorio a hacer gestiones y según la definen "era una mujer mayor agradable y muy cariñosa".

Algunos vecinos confirman a este medio que, como en otros muchos mayores, como causa de la edad "veía y oía mal".

Suspenderán Las Candelas

Es el segundo suceso trágico que viven en este municipio. Habría que recordar que el pasado domingo un niño de 10 años atragantado con un trozo de carne. Según ha informado Rubén Martín, alcalde de Palomas, el niño y su familia había residido en su municipio hasta hace un mes y medio que se había desplazado a Puebla de la Reina y "seguían muy vinculados a Palomas desde hace tiempo".

Noticias relacionadas

Ambos sucesos han causado gran conmoción en la población y por eso la corporación municipal ha decidido suspender la celebración de Las Candelas que tenían previsto realizar este sábado: "No son momentos de celebrar nada", explica el primer edil, ya que es un mazazo muy grande para ellos. "Para pueblos pequeños esto es muy duro", concluye.