El ayuntamiento de Monesterio procesa 800 m3 de residuos procedentes de la construcción y demolición

El ayuntamiento de Monesterio procesa, alrededor de 800 m3 de residuos, procedentes de la construcción y demolición, para su transformación en otros materiales reutilizables, promoviendo así la economía circular.

Durante unos 15 días, en las instalaciones del Punto Limpio, se está procediendo a este proceso, con el que, tras el triturado de estos materiales de desecho, se crean nuevas bases, aprovechables, sobre todo, para la compactación de terrenos, pavimentación o el relleno de caminos en mal estado, afirma el concejal responsable del Área de Urbanismo, Antonio José Villalba.

Para llegar a esta solución, se hace necesaria la “descontaminación” de estos residuos que, “llegan al Punto Limpio mezclados con otros materiales”. Esta situación supone que, este proceso sea, “más lento, difícil y costoso”. Para su desarrollo, el ayuntamiento ha contratado los servicios de una empresa especializada. A este respecto, Villalba, apunta que, “ha costado bastante trabajo encontrar una empresa, dispuesta a desplazarse para realizar este trabajo”. El presupuesto, ronda los 14.000 euros, más el IVA correspondiente.

Según explica el concejal, el ayuntamiento de Monesterio es uno de los “pocos” de la zona que presta este servicio a las empresas de la construcción. “Únicamente estamos obligados a la recepción de materiales procedentes de obra menor”, señala Antonio José Villalba. El constructor, “debe tener su propio gestor de residuos”, apostilla. No obstante, el ayuntamiento, “hasta el día de hoy”, viene “recogiendo” los residuos de demolición. La intención, asegura, es “seguir manteniendo este servicio”. Para ello, se hace “imprescindible” que, los empresarios de la construcción, “lleven los materiales totalmente descontaminados y separados, para evitar costes tan elevados”.

Ordenanza fiscal

El ayuntamiento de Monesterio posee una ordenanza fiscal propia, que regula la tasa por la prestación del servicio de vertidos de residuos de construcción y demolición. Según recoge su texto, el pago de las tasas debe realizarse con carácter previo a la prestación del servicio, con una tarifa, que según se publicó en el BOP de 30 de diciembre, de 2011, es de 0,75 € el metro cúbico, para residuos procedentes de derribos y de la construcción y 0,50 €, para los residuos procedentes de excavaciones, con un incremento anual automático, igual al IPC interanual.

Estas tasas, manifiesta el concejal de Urbanismo, son “muy bajas”, con lo que “ni mucho menos, se llega a cubrir el gasto del procesamiento del material”. Como ayuntamiento, reitera Villalba, “no tenemos la obligación de recoger los escombros procedentes de obra mayor”; no obstante, la intención es “dar continuidad a este servicio”, para “reducir el impacto ambiental” generado por el incorrecto tratamiento y “facilitar” su gestión a las empresas de la construcción de la localidad.