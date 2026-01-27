El derrumbe de un muro por el temporal inunda once viviendas en Alconchel (Badajoz)

La localidad pacense de Alconchel ha vivido una mañana complicada tras el violento episodio de lluvia y viento registrado durante la noche. La calle Cruz Blanca se ha convertido en el punto más crítico, con viviendas afectadas, acumulaciones de barro y un gran socavón que ha obligado a movilizar a los servicios de emergencia desde primeras horas del día.

Los primeros avisos vecinales llegaron en torno a las 07.30 horas, según ha explicado a La Crónica de Badajoz el alcalde, Óscar Díaz, que ha seguido los trabajos a pie de calle. “Un socavón ha roto el muro de una de las viviendas y se ha inundado toda la calle. Hay mucha agua, mucho barro y mucho lodo”, señala.

Una casa colmatada de barro

La casa más afectada es la situada en el número 26 de la calle Cruz Blanca. El derrumbe del muro trasero permitió que el agua y el barro entrasen con fuerza en el interior, colmatando la vivienda. Para evitar que la presión provocara daños mayores, los bomberos han abierto la fachada y han evacuado enseres, aliviando así el efecto tapón que estaba generando el material arrastrado por la lluvia.

Hasta el lugar se han desplazado bomberos del parque de Olivenza, dependiente de la Diputación de Badajoz, que han trabajado para asegurar la zona y facilitar la salida del lodo. El socavón originado alcanza, según los datos municipales, unos cuatro metros de profundidad. Afortunadamente, la vivienda estaba deshabitada. “No había nadie dentro y por eso no hay que lamentar daños personales”, ha destacado el alcalde.

Once viviendas afectadas

El problema no se limita a un solo inmueble. Un total de once viviendas han sufrido la entrada de agua, barro y lodo, además de cocheras anegadas. La calle presenta importantes acumulaciones que han atascado los desagües, dificultando la evacuación del agua. “Ahora mismo los equipos están limpiando la calle y desatascando los imbornales porque la previsión es que siga lloviendo esta tarde. Queremos limpiar cuanto antes para que empiece a correr el agua”, explica Díaz.

El regidor reconoce que la magnitud del episodio ha sorprendido al municipio. “Nunca había pasado esto, pero habrá que plantearse desagües más grandes para que no vuelva a suceder”.

El arroyo, al límite

La preocupación también se ha trasladado al entorno del arroyo de San Roque, que desciende hacia la ribera de Alconchel. Durante la mañana ha estado a punto de desbordarse, lo que ha puesto en alerta a los vecinos de las viviendas más próximas. Finalmente, el cauce ha aguantado, aunque la situación ha generado momentos de tensión. “Los vecinos han tenido miedo, pero afortunadamente no ha pasado nada”, apunta el alcalde.

Mientras continúan las labores de limpieza, Alconchel mira al cielo con incertidumbre, pendiente de la evolución de las lluvias esta tarde.