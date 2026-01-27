Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

La huella de Joseph en Badajoz: árboles caídos, desprendimientos y mercadillo suspendido

Los bomberos actuaron en varios puntos de la ciudad durante toda la noche

La ACAEX reclama que, pese a las cancelaciones, asumen los mismos gastos

Lluvia y barro en el mercadillo de Badajoz.

Lluvia y barro en el mercadillo de Badajoz. / Cedida

Carolina León Carvajal

Badajoz

La borrasca Joseph ha dejado huella esta noche en la ciudad de Badajoz. Por ello, los bomberos de Badajoz también se han empleado a fondo por devolver las calles a la normalidad. De esta forma, han actuado en diferentes calles retirando de la vía árboles caídos.

Concretamente, retiraron uno sobre un vehículo en la calle Italia. También actuaron en un desprendimiento de planchas de un tejado en la calle Alfonso XIII, así como en la caída de otro árbol frente al centro de menores Marcelo Nessi. Otro árbol caía sobre la calzada en la calle Jaime Montero de Espinosa y otro en la carretera que da acceso a Los Montitos junto al Arroyo San Gabriel.

Además, los bomberos apartaron contenedores de la vía pública, en la calle Príncipe de Asturias, y retiraron ramas caídas en Sinforiano Madroñero.

También afectó al mercadillo

Por otro lado, la lluvia persistente de las últimas semanas también ha dejado impracticable el entorno donde se instala el mercadillo, convertido en un descampado anegado, con agua acumulada y barro, según informa ACAEX. Aseguran que esta situación se repite tras varios días seguidos de precipitaciones y que ya ha provocado la suspensión de la actividad "tres o cuatro martes" entre diciembre y enero, además del pasado domingo.

Pese a las cancelaciones, denuncian que siguen asumiendo los mismos gastos, como el pago de tasas, los desplazamientos y la obligación de mantener al día el alta y la documentación. Por ello, la asociación, presidida por Julián Cruz, reclama revisar unas tasas que consideran "muy dispares" entre municipios de Extremadura y solicita una reducción del 50% para evitar que el mercadillo del pueblo desaparezca.

