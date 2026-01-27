Homenaje de la Policía Nacional en Badajoz a los compañeros jubilados: "Nunca se deja de ser policía"

El agente Méndez. Es como se identifica el policía nacional Francisco Javier Méndez cuando se le pregunta su nombre. Ya no está en activo, pero sigue sintiéndose parte del cuerpo. «Nunca se deja de ser policía», asegura.

Él ha sido uno de los 14 policías jubilados en 2025 homenajeados en el acto por el 202 aniversario de la fundación de la Policía Nacional, que se ha celebrado este martes en Badajoz y en el que también se distinguió a otros 11 compañeros como policías honorarios.

«Sigo pensando como un policía cuando paseo por Badajoz; somos incorregibles», ha contado Méndez con su diploma en la mano. Ingresó en el cuerpo en 1984, el mismo año que las mujeres accedieron por primera vez en la academia, y casualidades de la vida, fue compañero de promoción de la que ha sido su última jefa, Elisa Fariñas. En todos estos años reconoce que ha habido momentos «malos», pero que han sido más los buenos. Se podía haber jubilado a los 55 años, pero no quiso y decidió esperar a los 65, «quizás hasta me hubiera quedado dos más, porque yo iba feliz a trabajar», decía. Lo mejor de su paso por la policía, «los compañeros», dice sin titubear.

Una de las actuaciones más importantes de su carrera fue cuando salvó la vida a una joven de 24 años que intentó suicidarse. Tuvo el reconocimiento de sus superiores y compañeros, pero lo que más le reconforta es saber que a día de hoy está recuperada y «bien».

Méndez ya no viste el uniforme azul, pero sigue teniendo muy presente a la Policía Nacional, «una vez que entras en el cuerpo, el gusanillo te atrapa».

En su intervención, la jefa Superior de Policía -que ha dedicado sus primeras palabras a los fallecidos en el accidente ferroviario de Adamuz, entre ellos, un policía nacional- ha agradecido a los compañeros jubilados su trabajo y dedicación. «La labor policial deja huella en nosotros y en la sociedad», ha afirmado Fariñas, quien les ha recordado que, pese a que ya no están en activo, «siempre seréis parte de esta gran familia».

Por su parte, el delegado del Gobierno en Extremadura, José Luis Quintana, ha puesto en valor la entrega, sacrificio y la vocación de servicio de los miembros del Cuerpo Nacional de Policía y el «legado imborrable» que los policías jubilados dejan en la institución.

«Sois ejemplo para quienes continúan en activo y para las nuevas generaciones», ha asegurado Quintana, que ha tenido un recuerdo para los compañeros que perdieron la vida en acto de servicio y los fallecidos.

Medallas al Mérito Policial

En el acto, también se entregaron las condecoraciones al Mérito Policial extraordinarias a 7 policías nacionales en activo para reconocer su destacado papel en intervenciones relevantes, como las detenciones de los dos acusados del crimen de la funcionaria en Badajoz, el homicidio de una menor de 2 años en Plasencia, el auxilio a un niño pequeño en Cáceres, al que salvaron la vida tras un atragantamiento o el golpe a una banda de narcotraficantes, a la que se intervino un importante alijo de droga en la capital pacense, entre otras.

Al homenaje, celebrado en la sede de Cajalmendralejo, han asistido, además de familiares de los policías, el alcalde, Ignacio Gragera, los comisarios de Badajoz, Cáceres, Plasencia, Don Benito-Villanueva y Almendralejo, así como los subdelegados del Gobierno, entre otras autoridades.