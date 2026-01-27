Jarana sigue viva: la histórica murga de Badajoz vuelve a la calle en 2026

Jarana no compite en el Teatro López de Ayala de Badajoz desde 2012, pero nunca ha desaparecido. La histórica murga pacense, una de las más queridas por la afición, regresa en 2026 a su formato de murga callejera, demostrando que su esencia sigue intacta lejos del concurso, pero muy cerca del carnaval.

Como agrupación de calle, Jarana nació en 2014, manteniéndose activa hasta 2019. Tras un parón, el grupo vuelve ahora con actuaciones repartidas por toda la ciudad. “Nos encanta cualquier rincón de la calle”, resume Antonio Sansinena, una de las voces históricas que continúa en el proyecto.

De coro en 1984 a murga histórica

La historia de Jarana se remonta a 1984, cuando nació como coro fundado por Manolo Mendoza y Gori. No sería hasta 1995 cuando se convierte en murga, debutando como cacos y logrando un segundo puesto. Entonces competían en La Granadilla; el salto al López de Ayala llegaría después.

En su trayectoria destacan primeros premios como el de 2003 (de bañistas) y 2006 (de pescaderos), además de numerosos segundos, terceros, cuartos y quintos. En 2013, Gori y Antonio Sansinena fueron pregoneros del Carnaval de Badajoz.

El episodio que marcó un antes y un después llegó en 2011. Iban de escolares del colegio San Agustito cuando Juan Luis “El Cojo” abrió la boca en escena, algo prohibido para figurantes. La descalificación fue inmediata. Desde entonces, muchas murgas sacan figurantes con una cinta en la boca.

Menos presión, mismo compromiso

De aquella Jarana de concurso quedan Juan Márquez, Ricardo Becerra, Pablo, Nolasco, José Fernando y Antonio Sansinena. El espíritu, dicen, sigue siendo el mismo. “Lo más divertido de ser murga callejera es que te quitas la presión del concurso”, explica Sansinena. Pero eso no implica bajar el nivel: “Sabemos que el público quiere ver a Jarana y llevamos una actuación digna, bien preparada”.

Ahora los ensayos son más relajados. “Hay mejor rollo, menos cabreos. Antes hasta nos quedábamos afónicos los últimos días”. Este año preparan repertorio en el bar Los Pozos, en San Fernando, manteniendo esa tradición de no tener un local fijo.

Carnaval como forma de vida

El carnaval en Jarana trasciende el escenario. En casa de Sansinena se habla de carnaval todo el año. Su hijo, Abel Sansinena, canta en Los Water, una murga a la que Antonio admira especialmente. “Para mí es un halago que digan que nos parecemos. Él incluso escribe mejor que yo”, comenta entre risas.

Entre recuerdos imborrables están el primer premio que recibieron en 2003, los viajes de convivencia por toda España durante casi veinte años junto a sus mujeres o anécdotas como la de la botella que formaba parte del escenario el año que iban de 'La Asturiana' y que le cayó desde lo alto a Juan Luis. Aunque se asustaron y se acercaron a socorrerle, lo único que dijo fue: “Un JB, por favor”, recuerda Sansinena, que también cuenta que el momento más amargo para él llegó en el año 2001 cuando perdió a su padre, justo después de unas semifinales.

A los jóvenes que están empezando les pide paciencia, que sepan escoger buena gente en el grupo y amor por la fiesta. También reclama jurados más imparciales, que no tengan relación con las murgas del teatro y por último, que se potencien las aulas de carnaval y se lleven a cabo charlas en los colegios e institutos.

La agenda está llena

Jarana actuará el 14 de febrero a las 23.00 horas en el Casino de Ramón Albarrán (previamente, a las 22.30 horas lo harán Los Water), y también cantarán en Valdepasillas, en los soportales de Juan Carlos I durante en el III certamen de Mamarrachos organizado por la murga Yo no salgo y en numerosos bares.

Porque Jarana ya no compite, pero sigue haciendo lo que siempre hizo: cantar carnaval donde haya público dispuesto a escucharlo.