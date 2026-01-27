Consorcio provincial
El parque de bomberos de Don Benito–Villanueva de la Serena registra un histórico turno con mayoría de mujeres
La Diputación de Badajoz celebra la presencia de mujeres en el cuerpo de bomberos, adaptando las instalaciones para garantizar su comodidad y seguridad en el desempeño de su labor
Samuel Sánchez
El parque de bomberos de Don Benito–Villanueva de la Serena ha registrado por primera vez en su historia un turno de servicio integrado mayoritariamente por mujeres, con cuatro bomberas de un total de siete profesionales, según ha informado el Consorcio Provincial de Bomberos de la Diputación de Badajoz.
Según han señalado desde la Diputación de Badajoz en una nota de prensa, este hecho resulta especialmente significativo dentro del consorcio, donde actualmente trabajan diez mujeres en el conjunto de la plantilla, una cifra todavía reducida en comparación con el total de efectivos.
Desde la institución provincial se ha destacado que todos los parques cuentan con instalaciones adaptadas para la incorporación y el desempeño profesional de las bomberas, gracias a reformas progresivas orientadas a garantizar su comodidad, privacidad y seguridad.
Pese a la evolución positiva que refleja este dato, el consorcio ha subrayado que aún queda camino por recorrer para lograr una representación equilibrada en un ámbito tradicionalmente masculinizado, al tiempo que ha apostado por seguir impulsando medidas que fomenten el acceso, la permanencia y la promoción de las mujeres en el cuerpo de bomberos.
La presencia de este turno mayoritariamente femenino se considera un símbolo del cambio y un estímulo para avanzar hacia un servicio de emergencias más diverso e inclusivo.
- Encuentran en Badajoz el cuerpo sin vida del menor de 13 años desaparecido
- Sigue en directo la última hora del Carnaval de Badajoz
- Un joven de 32 años muere en un tiroteo en Villanueva de la Serena que deja otro herido grave
- Ilham, la mujer asesinada por su pareja en Don Benito, era madre de cuatro hijos
- Confirmado: Los paquetes 'bomba' dirigidos a Gallardo en Diputación de Badajoz no contienen explosivos
- El detenido de 15 años por la muerte de la educadora en Badajoz intenta agredir a otra del Marcelo Nessi
- Carlos, el niño extremeño que le dijo al Rey Felipe que es como el conductor de un autobús
- Trágico final al Carnaval de Alconchel: un joven está grave en la UCI del Universitario de Badajoz tras ser apuñalado