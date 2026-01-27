El parque de bomberos de Don Benito–Villanueva de la Serena registra un histórico turno con mayoría de mujeres

El parque de bomberos de Don Benito–Villanueva de la Serena ha registrado por primera vez en su historia un turno de servicio integrado mayoritariamente por mujeres, con cuatro bomberas de un total de siete profesionales, según ha informado el Consorcio Provincial de Bomberos de la Diputación de Badajoz.

Según han señalado desde la Diputación de Badajoz en una nota de prensa, este hecho resulta especialmente significativo dentro del consorcio, donde actualmente trabajan diez mujeres en el conjunto de la plantilla, una cifra todavía reducida en comparación con el total de efectivos.

Desde la institución provincial se ha destacado que todos los parques cuentan con instalaciones adaptadas para la incorporación y el desempeño profesional de las bomberas, gracias a reformas progresivas orientadas a garantizar su comodidad, privacidad y seguridad.

Pese a la evolución positiva que refleja este dato, el consorcio ha subrayado que aún queda camino por recorrer para lograr una representación equilibrada en un ámbito tradicionalmente masculinizado, al tiempo que ha apostado por seguir impulsando medidas que fomenten el acceso, la permanencia y la promoción de las mujeres en el cuerpo de bomberos.

La presencia de este turno mayoritariamente femenino se considera un símbolo del cambio y un estímulo para avanzar hacia un servicio de emergencias más diverso e inclusivo.