Condenados dos varones sorprendidos en Badajoz con cocaína de gran pureza

La Audiencia Provincial de Badajoz ha condenado a dos varones, de 40 y 26 años, que fueron sorprendidos por la Policía Nacional con casi 100 gramos de cocaína con una pureza superior al 96%. El tribunal, tras el acuerdo entre la fiscalía y las defensas, en manos de Tania Ruiz y Fernando Cumbres, dictó este martes sentencia de conformidad. A ambos se le ha aplicado la agravante de reincidencia y las atenuantes, a uno de ellos, de drogadicción y alteración psíquica por consumo de sustancias estupefacientes al otro, lo que ha rebajado la pena de cárcel impuesta.

El joven de 26 años ha sido condenado a 3 años y 6 meses de cárcel y el hombre de 40, a 3 años y un día de prisión. El ministerio público solicitaba inicialmente 6 años para cada uno y las defensas, la absolución. Además de la pena de privación de libertad, los dos tendrán que hacer frente a una multa de 12.000 euros y a las costas judiciales.

En un control en la N-432

Los hechos por los que han sido condenados tuvieron lugar el 12 de marzo de 2024, cuando ambos circulaban en un vehículo al que la Policía Nacional le dio el alto en un control en la carretera de Sevilla, a la altura del kilómetro 2. Entonces, el conductor, arrojó un pequeño objeto hacia la maleza de la cuneta, por lo que fueron identificados y se procedió al registro de su coche.

Los agentes hallaron, oculta en la palanca de cambios, una bolsa con una sustancia rocosa, que tras ser analizada resultó contener 99,96 gramos de cocaína de gran pureza, que los dos acusados transportaban con el ánimo de distribuir a terceros a cambio de dinero.

Según las estimaciones de la Policía Nacional, el valor en el mercado de la droga intervenida hubiera sido de algo más de 30.000 euros si se hubiera vendido por dosis y de 12.367 euros, por gramos.

Los dos varones, con anteriores sentencias condenatorias firmes por tráfico de drogas fueron detenidos e ingresaron en prisión provisional, de la que salieron bajo fianza de 3.000 y 5.000 euros, respectivamente.

Noticias relacionadas

Las defensas solicitarán, en ejecución de sentencia, que se suspenda la pena de prisión a sus representados.