El Festival de Teatro Musical de Don Benito-Villanueva vuelve con ocho grandes propuestas

El Festival de Teatro Musical Don Benito–Villanueva de la Serena celebrará del 27 de febrero al 21 de marzo su cuarta edición y lo hará consolidado como el único certamen dedicado en exclusiva a este género en España. En esta ocasión, la programación incluye ocho de los musicales más destacados estrenados en el último año y se desarrollará en el Teatro Imperial de Don Benito y en el Palacio de Congresos de Villanueva de la Serena.

Edición más potente

Durante la presentación, celebrada este martes en la casa de la cultura de la localidad dombenitense, el director del festival, Juan Carlos Parejo, destacó que se trata de «la edición más potente hasta la fecha», tanto por la calidad artística como por la diversidad de las propuestas. Al mismo tiempo, Parejo subrayó el carácter abierto del certamen, que atrae a público de toda Extremadura a cada una de las representaciones que se ofertan durante estas semanas en ambas localidades de la comarca de las Vegas Altas del Guadiana.

Asimismo, el festival cuenta con el respaldo de la Junta de Extremadura, la Diputación de Badajoz y los ayuntamientos de Don Benito y Villanueva de la Serena. El secretario general de Cultura, Francisco Palomino, señaló que el teatro musical es una herramienta eficaz para atraer nuevos públicos, especialmente jóvenes, y defendió el apoyo institucional a proyectos culturales fuera de las grandes capitales. Por su parte, el diputado provincial Manuel Gómez resaltó la cooperación entre administraciones para consolidar un festival que, además de su dimensión cultural, tiene un impacto positivo en el entorno rural y comarcal.

La concejala de Cultura de Villanueva de la Serena, Ana Mansanet, afirmó que el certamen se ha convertido en una de las grandes citas del calendario cultural local y destacó su repercusión económica durante los fines de semana de celebración. Desde el Ayuntamiento de Don Benito, el concejal Francisco Javier Sánchez subrayó que el festival es una inversión en cultura y en proyección de ciudad.

Las entradas ya están a la venta con precios populares, entre 12 y 15 euros, gracias al apoyo institucional que permite acercar grandes producciones de teatro musical a ambas localidades.