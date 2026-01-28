La Policía Local inicia el desalojo de las casas aisladas de Valdebotoa y Gévora

La borrasca Kristin continúa causando estragos por la provincia de Badajoz. Las fuertes lluvias han provocado una crecida del cauce en Valdebotoa y Gévora. Por ello, ya está siendo efectivo el desalojo de las casas aisladas de ambas pedanías.

En este sentido, sobre las 13.00 horas se ha desplegado un dispositivo en la entrada a las casas aisladas de Gévora integrado por Guardia Civil, Policía Local y Cruz Roja Extremadura. Además, también ha llegado un autobús a las casas aisladas de Gévora, para proceder al desalojo en el caso de que los vecinos de esta zona pacense lo necesitaran.

Asimismo, según ha podido conocer este diario, minutos antes de las 11.30 horas, se ha dado la orden por parte del consejero de Presidencia, Abel Bautista, para comenzar con el proceso de desalojo. En las pedanías se encuentran siete patrullas de la Policía Local, así como dos de la Guardia Civil, quienes van a iniciar la filiación para identificar a todos los vecinos.

En estas casas viven 15 personas, de las cuales todas tienen que ser desalojadas.

Medida preventiva

Asimismo, este desalojo corresponde a una medida preventiva por la crecida del cauce, ha afirmado el alcalde de Valdebotoa, Francisco José Elías, que estaba prevista para esta tarde, pero que ya está siendo visible y está afectando a las casas aisladas de ambas pedanías. "Se prevé que venga una avalancha de agua", ha señalado.

En ese sentido, el alcalde ha pedido colaboración en el desalojo. "Hay algunas personas que son reacias a salir de sus casas, pero deben entender que es por su bien", ha expresado.

Seguridad

Minutos antes de las 11.00 horas, el alcalde de Badajoz, a través de la red social X, ya informaba de que la Policía Local iba a proceder a informar y desalojar las casas aisladas de ambas pedanías.

"Sé que es muy difícil abandonar el hogar, pero la seguridad está por encima de todo", ha asegurado. "Responsabilidad y colaboración por favor", ha concluido.