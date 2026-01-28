El viento arranca parte de la techumbre de la oficina de correos de Monesterio

Como en el resto de Extremadura, la localidad de Monesterio también está sufriendo los efectos del temporal de viento y lluvia, que activó la alerta naranja por rachas de hasta 90 Km/hora y amarilla, lluvias, que, persisten a lo largo de la jornada.

Entre los desperfectos más significativos, destaca el desprendimiento de parte de la techumbre del edificio de la oficina de correos de la localidad que, se ubica en pleno Paseo de Extremadura y que ha provocado el corte de la Nacional 630 a su paso por el casco urbano, (únicamente tramo de la plaza de correos), con el objetivo de evitar cualquier tipo de incidencia mientras se desarrollan las tareas de retirada de material.

Árboles caídos en la zona de El Tejar / cedida

Además, según ha informado el ayuntamiento, se han producido desprendimientos de letreros y rótulos comerciales, así como de algunas cornisas y la caída de árboles en diferentes zonas ajardinadas. Como consecuencia del temporal, también se ha visto interrumpido, el servicio de luz y telefonía, aunque, estas últimas incidencias han sido mínimas. A lo largo de la mañana, operarios municipales han trabajado en la señalización de zonas afectadas y retirada de árboles y otros elementos caídos como consecuencia de las rachas de viento, que han superado los 80 Km/h.

Retirada de árboles ornamentales en el casco urbano / Rafa Molina

Comité de emergencia

A causa de esta situación, el ayuntamiento, se informa desde la alcaldía, ha activado el comité local de emergencias, desde donde se “coordinan” todas las actuaciones necesarias y desde donde se atienden las llamadas de los vecinos afectados. El comité, explica la alcaldesa, Loli Vargas, coordina al servicio municipal de obras y la agrupación de bomberos voluntarios, además de mantener contacto permanente con Cruz Roja, Guardia Civil y Policía Local.

Al igual que en el resto de la región, en Monesterio se cerraron los centros educativos. El colegio de Infantil y Primaria el Llano y el IES Maestro Juan Calero, han suspendido sus clases. Del mismo modo, “atendiendo la orden” de la Consejería de Educación, Ciencia y Formación Profesional, de la Junta de Extremadura, la Guardería Infantil Municipal, también decidió la suspensión de clases, aunque, con la intención de “facilitar la conciliación”, el centro contó con la presencia de los docentes, para atender, a aquellas familias a las que les fuera imposible dejar a sus hijos o hijas a cargo de algún familiar. “Siempre, bajo la responsabilidad de madres, padres o tutores”; señalaba el director.

Por lo demás, como consecuencia de este carrusel de borrascas, el pantano de Tentudía se encuentra casi al 100% de su capacidad, (99,80%), situación que, afortunadamente se repite, después de las intensas lluvias de la pasada primavera, garantizando el consumo para los próximos años.