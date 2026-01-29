Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
GuadilobaMuerte en CáceresAbandono escolarSíguenos en Google Discover
instagramlinkedin

Frente al ayuntamiento

200 vecinos se concentran contra el "basurazo" en Badajoz

Los convocantes aseguran que acudirán a los tribunales "en los próximos días"

Vídeo | Concentración contra el 'basurazo' en Badajoz

Vídeo | Concentración contra el 'basurazo' en Badajoz

LA CRÓNICA

Ascensión Martínez Romasanta

Ascensión Martínez Romasanta

Badajoz

Alrededor de doscientos ciudadanos se concentraron la noche del miércoles en la plaza de España de Badajoz, delante del ayuntamiento, para protestar contra el «basurazo», que es como denominan a la tasa de basura implantada este año, de obligado cumplimiento en todos los municipios por una directriz europea traducida a una ley nacional.

Doscientos son muchos menos de los que las organizaciones convocantes habían previsto, pues confiaban en que acudiesen miles (aseguran que se han presentado más de 8.000 recursos en el ayuntamiento). «Lo importante no es la cantidad, sino la calidad y los que aquí estamos es calidad», comentaba Manuel Núñez, presidente de la asociación de consumidores Facua Extremadura, uno de los colectivos convocantes, junto a la Federación de Asociaciones de Vecinos Siglo XXI, la Plataforma de Núcleos Urbanos Secundarios y la Organización de Profesionales, Autónomos y Emprendedores de Extremadura (Opaex).

«Vamos a llegar hasta el final», fue la consigna que transmitió a los asistentes Anselmo Solana, presidente de la federación vecinal. Con este mensaje se refería a la intención de los convocantes de acudir a los tribunales si el ayuntamiento no modifica la forma de pago de esta tasa. Se oponen a que la parte variable se calcule en función de los metros cuadrados, un criterio que, en su opinión, no tiene que ver con el propósito de la Unión Europea, que es «quien contamina paga».

Un recurso que, según anunció Solana, se presentará «en los próximos días». «Contaminamos las personas, no los metros cuadrados de la vivienda». Solana volvió a pedir diálogo al equipo de gobierno, que se siente con los grupos políticos y con estos colectivos «y llegar a acuerdos». «¿Tan difícil es?», se preguntó.

«La ciudadanía no se va a quedar callada, por eso decimos Ignacio, escucha, Badajoz está en lucha», conminó. «Son los ciudadanos los que cada día hacen que su ciudad crezca, avance y lo que hoy están demostrando es que quieren que sus políticos los escuchen, que no estén lejos de lo que es la realidad, que nos lleva a anunciar que en los próximos días volveremos, pero esta vez por la intransigencia del equipo de gobierno municipal, que nos va a llevar a que sean los tribunales de justicia los que tengan que resolver el conflicto», advirtió.

A la concentración asistieron concejales del PSOE, entre ellos la portavoz municipal, Silvia González. También representantes de Greenpeace.

Otro que tomó la palabra (el micrófono) fue el presidente de la Plataforma de NUS, Juan Carlos De Lima, quien aprovechó para poner en pie la postura de quienes tienen una segunda vivienda, que pagan dos veces esta tasa, pues cuando están en la primera no están en la segunda. «Es una absoluta barbaridad», dijo. El presidente de Facua, por su parte, insistió en que esta organización presentará el recurso contencioso-administrativo «para que los tribunales resuelvan el entuerto que el ayuntamiento ha creado, porque no ha querido escuchar a la ciudadanía».

Noticias relacionadas

«No al barurazo, no al basurazo», fue el grito, acompañado del sonido de cencerros, que más se escuchó en la concentración, que fue pacífica y se prolongó durante media hora.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Encuentran en Badajoz el cuerpo sin vida del menor de 13 años desaparecido
  2. Sigue en directo la última hora del Carnaval de Badajoz
  3. Un joven de 32 años muere en un tiroteo en Villanueva de la Serena que deja otro herido grave
  4. Ilham, la mujer asesinada por su pareja en Don Benito, era madre de cuatro hijos
  5. Confirmado: Los paquetes 'bomba' dirigidos a Gallardo en Diputación de Badajoz no contienen explosivos
  6. El detenido de 15 años por la muerte de la educadora en Badajoz intenta agredir a otra del Marcelo Nessi
  7. Carlos, el niño extremeño que le dijo al Rey Felipe que es como el conductor de un autobús
  8. Trágico final al Carnaval de Alconchel: un joven está grave en la UCI del Universitario de Badajoz tras ser apuñalado

Condenada a 22 años de prisión la mujer que asesinó a su pareja en Zafra (Badajoz)

Condenada a 22 años de prisión la mujer que asesinó a su pareja en Zafra (Badajoz)

Badajoz vuelve a aplicar desde mañana, 30 de enero, los descuentos en el autobús urbano

Badajoz vuelve a aplicar desde mañana, 30 de enero, los descuentos en el autobús urbano

Las lluvias de enero llenan el pantano de Tentudía y garantizan el suministro para dos años

Las lluvias de enero llenan el pantano de Tentudía y garantizan el suministro para dos años

Los usuarios de la comunidad terapéutica Arca de Noé de Badajoz regresan a su centro tras su desalojo por el temporal

200 vecinos se concentran contra el "basurazo" en Badajoz

200 vecinos se concentran contra el "basurazo" en Badajoz

Los vecinos de las Casas Aisladas de Gévora y Valdebotoa, en Badajoz, ya pueden volver a sus domicilios

Los vecinos de las Casas Aisladas de Gévora y Valdebotoa, en Badajoz, ya pueden volver a sus domicilios

Vuelven a abrir los parques e instalaciones deportivas de Badajoz tras el paso del temporal

Vuelven a abrir los parques e instalaciones deportivas de Badajoz tras el paso del temporal

Baja el nivel del río Gévora después de evacuar a 350 vecinos en Badajoz por la crecida de los ríos

Baja el nivel del río Gévora después de evacuar a 350 vecinos en Badajoz por la crecida de los ríos
Tracking Pixel Contents