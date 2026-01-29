Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Hasta el 31 de diciembre

Badajoz vuelve a aplicar desde mañana, 30 de enero, los descuentos en el autobús urbano

Es gratuito para los menores de 15 años y el 50% para todos los bonos

El pleno del ayuntamiento ha aprobado este jueves la adhesión a las ayudas del ministerio

Autobús urbano en la plaza de la Libertad de Badajoz.

Autobús urbano en la plaza de la Libertad de Badajoz. / S. GARCÍA

Ascensión Martínez Romasanta

Ascensión Martínez Romasanta

Badajoz

Los usuarios del autobús urbano en Badajoz volverán a disfrutar desde mañana, 30 de enero de 2026, de los descuentos en sus viajes que se aplicaron hasta el 31 de diciembre. Han estado casi un mes sin bonificaciones.

A partir de mañana los menores de 15 años no pagarán este servicio, con el Bonopeque, y los viajes en todos los bonos costarán el 50%. Como se viene haciendo desde 2023, esta rebaja es posible gracias a la ayuda que concede el Ministerio de Transporte, que es del 20% y que el ayuntamiento complementa con el 30% restante.

Según ha apuntado este jueves el concejal de Transportes, José Luis González, la aportación del ministerio se ha ido reduciendo, pero el ayuntamiento ha querido mantener la suya porque se ha demostrado que se ha incrementado el número de pasajeros, y así lo confirma el balance de 2025, que se dará a conocer en breve, pero que ya pone de manifiesto un incremento en el uso el transporte público en la ciudad.

Para que esta rebaja pueda hacerse efectiva y empiece a aplicarse desde mañana, hoy el pleno del ayuntamiento, que ha celebrado sesión ordinaria, ha aprobado por urgencia la adhesión del ayuntamiento a las ayudas directas que concede el ministerio. La rebaja estará vigente hasta el 31 de diciembre. Esto supone un cambio respecto a periodos anteriores, que eran de seis meses, una estabilidad que tanto el concejal, como el alcalde, Ignacio Gragera, agradecen, pues así lo venían demandando.

Otra diferencia de la convocatoria actual es que el ministerio pone el 20% independientemente de que los ayuntamientos aporten otra parte. No están obligados. Pero el de Badajoz ha querido seguir colaborando para que la rebaja siga siendo del 50%.

¿Por qué un mes sin descuentos?

Los descuentos para menores y bonos dejaron de aplicarse el 1 de enero de 2026 y las tarifas volvieron a su precio normal porque no había información de la prórroga por parte del Gobierno central y el equipo de gobierno municipal quería esperar la confirmación. Desde agosto hasta diciembre los menores de 14 años viajaron gratis con el ‘Bono Peque’ y se aplicó una rebaja del 50% en todos los bonos. Era así porque el ayuntamiento pacense se acogió a la línea de ayudas del ministerio, que financió íntegramente el servicio para los menores de 14 años (hasta agosto, en Badajoz viajaban gratis los niños hasta 6 años). En cuanto al descuento del 50%, el ministerio aportaba también el 20% y el ayuntamiento, el 30% restante.

Los usuarios del autobús urbano se han beneficiado de este descuento desde el segundo semestre de 2023, gracias a las sucesivas prórrogas de esta ayuda por parte del Gobierno central, de la que Badajoz se quedó fuera en la anterior convocatoria porque empezó a aplicar la rebaja tarde (el 1 de marzo de 2025) según argumentó el ministerio. Eso supuso que el servicio dejase de estar bonificado el 1 de julio, aunque los descuentos se recuperaron en agosto.

