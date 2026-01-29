Paso de la borrasca Kristin
Baja el nivel del río Gévora después de evacuar a 350 vecinos en Badajoz por la crecida de los ríos
El caudal del Gévora desciende casi metro y medio mientras se mantiene la vigilancia en el Caya y el Zapatón tras el paso de la borrasca Kristin
Efe
El nivel del río Gévora, en Badajoz, cuyo incremento de caudal -junto al del Zapatón y Caya- ha obligado este miércoles a evacuar unos 350 vecinos de las pedanías de Valdebótoa y Gévora, registra un progresivo descenso en las última horas.
El río Gévora, afluente del Guadiana, presenta la pasada medioanoche un caudal con un nivel de 2,34 metros, casi un metro y medio menos que el registrado a las 19.00 horas de este miércoles, franja horaria en la que alcanzó los 3,80 metros, casi el triple del que ofrecía antes de la llegada de la borrasca Kristin.
"Baja poco a poco el nivel del Gévora y mantenemos atención en el Caya", ha escrito el alcalde de Badajoz, Ignacio Gragera en sus redes sociales.
El río Caya, al oeste de la capital pacense y frontera con Portugal, tiene un nivel de caudal de 3,18 metros, por lo que ha aumentado ligeramente en relación al registro que ofrecía en la tarde de este miércoles, según datos del Sistema de Información de Redes Automáticas (SIRA) referidos a la Cuenca Hidrográfica del Guadiana.
También se ha elevado -también de forma mínima- el nivel de caudal en el río Zapatón, que llega a los 3,91 metros frente a los 3,80 de hace unas horas.
Este último confluye con el Gévora en la zona norte de la pedanía de Valdebótoa, para desembocar posteriormente en el río Guadiana a su paso por la capital pacense.
El desalojo
El desalojo, enmarcado -según fuentes del Gobierno regional- como medida para reducir riesgos dentro del programa operativo del Plan Territorial de Protección Civil de Extremadura (Platercaex), afecta a vecinos cuyas viviendas están próximas a las cuencas de los ríos.
A excepción de 32 personas que han sido realojadas en el pabellón deportivo de Gévora, las cuales están atendidas por efectivos de Cruz Roja, el resto de vecinos desalojados han optado por alojarse en viviendas de familiares y amigos, si bien algunos tienen una segunda residencia, han informado fuentes municipales.
"Espero que mañana podamos recuperar la normalidad", ha añadido Gragera, quien remarca que el tránsito por riberas y ríos es "muy peligroso" y más aún sin luz.
