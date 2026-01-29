Los más pequeños podrán descubrir el centro histórico de Badajoz gracias a un cuaderno de viajes

Los más pequeños podrán conocer la ciudad gracias al proyecto de 'Viajando por el centro histórico de Badajoz', un cuaderno de viaje que propone un recorrido guiado por algunos de los espacios más emblemáticos de la ciudad. Esta iniciativa invita al público infantil a descubrir el centro histórico de Badajoz desde una mirada cercana, artística y patrimonial. Las visitas ya programadas serán para este viertes a las cinco de la tarde y el sábado a las doce del medio día.

El proyecto nace de El Silencio, donde Jonhy Melchor y Julián Mongue se cruzan con cada vez más turismo. "El público infantil no se tiene en cuenta en las actividades y debemos formarlos como los próximos embajadores de la ciudad". También recalcan que El Silencio es "arte, ocio y eventos". "No solo ponemos Coca-Cola, también organizamos cosas en Badajoz con el fin de que los más pequeños valoren la historia".

Los organizadores también destacan la ayuda de Maribel Paredes, profesional vinculada al Turismo de Badajoz. En cuanto a la confección del cuaderno de viajes señalan la profesionalidad de Darío Domínguez, cuya implicación "ha sido clave para dar forma a la propuesta". Además, este cuaderno de viajes cuenta con las ilustraciones de Ramón de Arcos, cuyas acuarelas "enriquecen la experiencia y convierten la publicación en un auténtico lujo visual". Por otro lado, agradecen el apoyo de la concejalía de Turismo de Badajoz, del Ayuntamiento de Badajoz, que "respalda todo aquello que sea por el beneficio de la ciudad".

Recorrido

El itinerario comienza en las casas mudéjares, continúa hacia 'La Puerta del Capitel', de la Alcazaba de Badajoz, uno de los recintos fortificado más importantes de la península ibérica. Ubicada en un enclave estratégico, la Alcazaba es testigo de las distintas fases históricas que han configurado la ciudad desde su origen islámico. A lo largo del cuaderno se explican sus procesos de constitución a través del tiempo, así como elementos arquitectónicos destacados, entre ellos los arcos de acceso, que reflejan la evolución histórica y defensiva del conjunto.

Desde la Alcazaba, el recorrido desciende por el Jardín de la Galera, explicando el sentido de su construcción y la Torre de Espantaperros. Se seguirá hacia la Plaza Alta, uno de los espacios urbanos más singulares de Badajoz. Según los organizadores, las características arquitectónicas, la disposición de los edificios y el uso del color convierten a lugar "en un punto clave para comprender la vida social, cultural y administrativa de la ciudad a lo largo de los siglos". También tendrá una mención especial el antiguo edificio del Ayuntamiento de Badajoz, un ejemplo destacado de la arquitectura civil histórica y del papel institucional que desempeñó este espacio en la historia municipal. Esta aventura termina en la plaza de Moreno zancudo, antigua calle Zapatería, explicando "cuando se ataban las fieras para beber en el remanso de Orellana".

Además, los pequeños podrán pintar la ciudad con lápices de colores y al dibujo ganador se le dará un obsequio.