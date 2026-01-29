Las lluvias de enero llenan el pantano de Tentudía y garantizan el suministro para dos años

Las lluvias provocadas por el paso de las últimas borrascas llenan el pantano de Tentudía. El embalse, de 5 Hm3 de capacidad, se encuentra al 101% de su capacidad. El embalse comenzó a aliviar agua la tarde de este pasado miércoles, con lo que, según declaraciones de la presidenta de la mancomunidad de Tentudía, Felicidad Hernández Sánchez, la comarca “tiene asegurada el suministro, al menos, durante 2 años”.

Esta situación, que se vuelve a repetir 10 meses después, (el pantano se llenó en marzo de 2025), tras un largo periodo de sequía, y devuelve la “tranquilidad” a una ciudadanía, más de 20.000 habitantes, que, afortunadamente, “tras puesta en marcha de diferentes medidas y obras de emergencia”, no llegó a sufrir cortes de agua, el periodo más crítico de sequía.

El pantano de Tentudía, del que se abastecen las localidades de Bienvenida, Bodonal de la Sierra, Cabeza la Vaca, Calera de León, Fuente de Cantos, Fuentes de León, Monesterio, Montemolín, Pallares, Santa María de Navas, Segura de León y Calzadilla de los Barros, tiene una capacidad total de 5 Hm3. Por sus características, dimensiones y población a la que abastece, lo normal, es que casi todo el año, se encuentre en situación de emergencia. Afortunadamente, las lluvias de enero, que hasta el momento superan los 140 litros por metro cuadrado, añadidos a las abundantes precipitaciones de diciembre, han supuesto volver a disponer de recursos hídricos suficientes.

Tentudía volvió a la normalidad hídrica la pasada primavera. El año pasado por estas fechas, el pantano se encontraba al 49% de su capacidad, con 2,5 Hm3 de agua embalsada. Las lluvias de aquellos meses salvaron una situación crítica. Las aguas del río Bodión saltaron la presa en marzo de 2025, la anterior ocasión se remonta a 2014.

Trasvase Los Molinos

Ante esta situación de normalidad, desde la presidencia de la mancomunidad se pide a las administraciones implicadas, que “no se relajen”, y “agilicen” los trabajos administrativos para dar una solución definitiva que, pasaría, por el anunciado trasvase, Villalba-Los Molinos Tentudía. “El informe general ya está aprobado, pero dependemos de otros informes sectoriales” que, estarían “ralentizando” el expediente, afirma la presidenta. El presupuesto de esta actuación ha llegado a cifrarse en los 120 millones de euros.

Cabe recordar que, en el verano de 2022, el Ministerio para la Transición Ecológica y Reto Demográfico, licitó el pliego para la contratación de los servicios de consultoría, para la redacción del proyecto de mejora urgente de los abastecimientos de agua en la zona Centro-Sur de la provincia de Badajoz. Entre estos trabajos se incluyó la propuesta de solución para mejorar el abastecimiento de las poblaciones de la mancomunidad de Tentudía. Esta medida está declarada de interés general del Estado, por la ley del Plan Hidrológico Nacional e incluidas en el Plan de Medidas del Plan Hidrológico de la demarcación hidrológica del Guadiana.