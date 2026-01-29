La situación del Rincón de Caya en Badajoz se complica por la crecida del Guadiana

Los efectos de las dos borrascas Joseph y Kristin siguen dejándose notar en la ciudad. Si esta mañana se producía el desalojo preventivo de 350 personas de las zonas residenciales de las casas aisladas de Gévora y Valdebótoa, ahora la situación se complica para la urbanización Rincón de Caya.

Este área se encuentra en la Margen Derecha del río Guadiana muy cerca de la frontera entre España y Portugal y se ve afectada por el río Guadiana, así como por el río Caya. En concreto, la confluencia de varias riberas se han vuelto peligrosas, según informa el Ayuntamiento de Badajoz por la crecida de agua.

"Se complica la situación en Rincón de Caya"

Ha sido el alcalde de la ciudad, Ignacio Gragera, el que ha alertado, a través de una publicación en su perfil en la red social Facebook, de la situación que se está viviendo en esta zona de la ciudad. "Se complica la situación en Rincón de Caya", ha iniciado diciendo.

Imagen que presenta el río Guadiana a su paso por Badajoz tras la crecida por las borrascas Joseph y Kristin. / Santi García

Ante esta situación ha anunciado que se iba a "proceder a avisar a la población residente" en esta zona. Han sido varias dotaciones de la Policía Local las que han realizado este trabajo de alerta a los pacenses que viven en este espacio. Asimismo, voluntarios de Cruz Roja Extremadura también se han desplazado para apoyar en estas labores y prestar asistencia en el caso de que fueran necesario. Igual que han hecho en las labores de desalojo durante la mañana de este miércoles. Finalmente, los efectivos de la mencionada entidad no han tenido que desarrollar ningún trabajo, según indica Víctor Domínguez, responsable de emergencias en Cruz Roja Extremadura.

Otras precauciones

El primer edil también ha señalado que ante la situación de emergencia "no se recomienda transitar por la zona" y ha alertado del aumento de caudal en el afluente: "Ojo con la crecida del Caya en su confluencia con el Guadiana".

A diferencia de lo que ocurre en las casas aisladas en Gévora y Valdebótoa, en esta zona vive poca gente. Aun así, desde el consistorio pacense se ha alertado a todos los residentes de la situación que aprecian y las posibles consecuencias de mantenerse allí. Muchas de las familias, ya han abandonado la zona de manera preventiva y sin ninguna resistencia.

Además, Ignacio Gragera ha aprovechado la publicación para actualizar los datos en la zona de las casas aisladas desalojadas: "Seguimos vigilando Gévora, que viene muy alto a esta hora de la tarde", ha expuesto en la mencionada publicación.