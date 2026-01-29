El TSJEx confirma la condena a un anciano por realizar tocamientos a la nieta menor de un amigo en Badajoz

El Tribunal Superior de Justicia de Extremadura (TSJEx) ha desestimado íntegramente el recurso de un anciano de 78 años condenado por realizar tocamientos a la nieta de 11 años de un amigo y confirma la condena de 5 años y 1 día de prisión que le impuso la Audiencia Provincial de Badajoz como autor de un delito de agresión sexual a menor de 16 años con la agravante de reincidencia, ya que fue condenado por hechos similares en 2020, aunque evitó la cárcel tras un acuerdo.

El juicio por estos hechos se celebró el pasado mes de septiembre y el tribunal dio por probado que, durante los meses de junio y julio de 2024, el acusado, sirviéndose de la cercanía que le proporcionaba su amistad con el abuelo materno de la menor, invitaba frecuentemente a la niña, que entonces tenía 11 años, a su madre y a su amigo a la piscina y aprovechaba los momentos en los que ambos se quedaban solos para, con «ánimo libidinoso», realizarle tocamientos lascivos en las nalgas, pedirle insistentemente besos y abrazos y solicitarle fotografías y ropa interior, mientras se dirigía a ella con expresiones «procaces» y le pedía que no se lo contara a nadie.

Regalos y dinero

Asimismo, el fallo da por acreditado que el procesado, sabedor de las circunstancias económicas de la familia y de la discapacidad de los progenitores, se ganó su confianza y la de la propia víctima con regalos y dinero.

La defensa recurrió la sentencia alegando que se había vulnerado la presunción de inocencia de su cliente al estar dirigida la investigación a demostrar un convencimiento previo y al entender que los hechos que se dan por probado no demuestran ninguna intencionalidad sexual -«y menos agresión»-, castigándolo por dar «unas palmaditas en el culo» a una niña delante de sus familiares y por llamarla «chochito lindo».

Sin embargo, el TSJEx no admite estos argumentos y considera que hay suficiente prueba de cargo que evidencia «la naturaleza sexual» de las acciones del recurrente, que era «plenamente conocedor» de que su conducta no era inocua y atentaba contra la indemnidad sexual de la menor, tanto por lo que hacía y las expresiones que le dirigía, como también porque ya había sido condenado por un delito de abusos sexuales a una menor.

En este sentido, sostiene que el testimonio de la víctima, tal como recoge la sentencia recurrida, fue creíble, convincente y coherente y que su declaración fue corroborada por los informes psicológicos, que revelaron que presentaba sintomatología característica en menores sometidos a situaciones de abuso y descartaron la simulación.

54 bragas de talla infantil

Asimismo, en su fallo, el TSJEx considera «impecable» la actuación de la jueza instructora y de la policía en la investigación, durante la que encontraron en la casa del anciano agendas en las que escribía lo que hacía cada día, incluido cuando veía a la menor o la llamaba por teléfono, además de 54 bragas de tamaño infantil, unas limpias y otras usadas.

Además de la pena de prisión, el anciano ha sido condenado a indemnizar a la víctima con 6.000 euros por los daños morales y se le prohíbe acercarse a menos de 300 metros de la menor y comunicarse con ella durante 6 años y 1 día. También se le impone la medida de libertad vigilada por un periodo de 9 años, a contar tras el cumplimiento de la pena privativa de libertad. La sentencia es firme.

Noticias relacionadas

El condenado ya estaba en prisión provisional por estos hechos desde que fue detenido en agosto de 2024.