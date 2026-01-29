Los vecinos de las Casas Aisladas de Gévora y Valdebotoa, en Badajoz, ya pueden volver a sus domicilios

Los 350 vecinos de las Casas Aisladas de Gévora y Valdebotoa, que fueron desalojados por riesgo de inundación tras los efectos de la borrasca Kristin, ya podrán volver a sus casas.

Así lo ha anunciado el alcalde de Badajoz, Ignacio Gragera, a través de la red social X, donde ha señalado que se procederá a autorizar el regreso de los vecinos "una vez" que los cauces se estabilicen y tengan el permiso de la Confederación Hidrográfica del Guadiana.