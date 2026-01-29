Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Cerraron por seguridad

Vuelven a abrir los parques e instalaciones deportivas de Badajoz tras el paso del temporal

El ayuntamiento también ha realizado una evaluación de los daños, de los que ha contabilizado, sobre todo, árboles caídos

Parque de Castelar de Badajoz cerrado

Parque de Castelar de Badajoz cerrado / EUROPA PRESS

Carolina León Carvajal

Badajoz

El Ayuntamiento de Badajoz ha informado de que, una vez finalizada la situación de alerta y tras la correspondiente revisión, se procede a la reapertura de parques y jardines, los cuales habían permanecido cerrados dos noches consecutivas.

Del mismo modo, ha señalado, se retoma con normalidad la actividad de las escuelas deportivas municipales, así como la apertura de sus instalaciones.

Evaluación de daños

Por otro lado, con motivo de la alerta por fuertes vientos, el Servicio de Parques y Jardines del ayuntamiento ha intervenido de manera continuada en distintos puntos del término municipal por la caída de árboles y ramas. En concreto, se han contabilizado 71 árboles caídos, así como múltiples daños asociados, en cuatro vehículos, una vivienda y una farola.

Estas incidencias, ha detallado el consistorio, se han repartido por parques, avenidas y calles de toda la ciudad (Castelar, Rivilla, Picuriña, La Legión, Las Viudas, Cementerios, Vaguadas, entre otros), incluyendo zonas urbanas y pedanías como Gévora.

TEMAS

