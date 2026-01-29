Cerraron por seguridad
Vuelven a abrir los parques e instalaciones deportivas de Badajoz tras el paso del temporal
El ayuntamiento también ha realizado una evaluación de los daños, de los que ha contabilizado, sobre todo, árboles caídos
El Ayuntamiento de Badajoz ha informado de que, una vez finalizada la situación de alerta y tras la correspondiente revisión, se procede a la reapertura de parques y jardines, los cuales habían permanecido cerrados dos noches consecutivas.
Del mismo modo, ha señalado, se retoma con normalidad la actividad de las escuelas deportivas municipales, así como la apertura de sus instalaciones.
Evaluación de daños
Por otro lado, con motivo de la alerta por fuertes vientos, el Servicio de Parques y Jardines del ayuntamiento ha intervenido de manera continuada en distintos puntos del término municipal por la caída de árboles y ramas. En concreto, se han contabilizado 71 árboles caídos, así como múltiples daños asociados, en cuatro vehículos, una vivienda y una farola.
Estas incidencias, ha detallado el consistorio, se han repartido por parques, avenidas y calles de toda la ciudad (Castelar, Rivilla, Picuriña, La Legión, Las Viudas, Cementerios, Vaguadas, entre otros), incluyendo zonas urbanas y pedanías como Gévora.
- Encuentran en Badajoz el cuerpo sin vida del menor de 13 años desaparecido
- Sigue en directo la última hora del Carnaval de Badajoz
- Un joven de 32 años muere en un tiroteo en Villanueva de la Serena que deja otro herido grave
- Ilham, la mujer asesinada por su pareja en Don Benito, era madre de cuatro hijos
- Confirmado: Los paquetes 'bomba' dirigidos a Gallardo en Diputación de Badajoz no contienen explosivos
- El detenido de 15 años por la muerte de la educadora en Badajoz intenta agredir a otra del Marcelo Nessi
- Carlos, el niño extremeño que le dijo al Rey Felipe que es como el conductor de un autobús
- Trágico final al Carnaval de Alconchel: un joven está grave en la UCI del Universitario de Badajoz tras ser apuñalado