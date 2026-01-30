Salida de vía
Accidente de coche con vuelco en Medina de las Torres
El incidente ha tenido lugar a las 12.43 horas, en la carretera BA-160
Un hombre ha resultado herido leve tras un accidente de tráfico ocurrido en la carretera BA-160, a la altura del kilómetro 14, dentro del término municipal de Medina de las Torres a las 12.43 horas de este viernes.
Según la información facilitada por la Guardia Civil, el siniestro se ha producido por una salida de vía con el posterior vuelco de un turismo.
Herido leve
Como consecuencia del accidente, el conductor, único ocupante del vehículo, ha sufrido lesiones de carácter leve y posteriormente ha sido trasladado al Hospital de Zafra.
