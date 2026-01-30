Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Carnaval de Badajoz

Agotadas las entradas para las preliminares del Concurso de Murgas de Badajoz 2026 en tan solo 20 minutos

A las 10.00 horas se ponían a la venta las entrada, de las que solo se podían comprar 2 por persona y día

AlMaridi en el Concurso de Murgas de Badajoz 2025.

AlMaridi en el Concurso de Murgas de Badajoz 2025. / ANDRÉS RODRÍGUEZ

Carolina León Carvajal

Badajoz

20 minutos. Es lo que ha tardado en colgar el cartel de 'No hay billetes' el teatro López de Ayala para la fase preliminar del Concurso de Murgas del Carnaval de Badajoz 2026

Este viernes, a las 10.00 horas se ponían a la venta las entradas. En ese momento, las colas virtuales han sido interminables. La misma página web lo señalaba. "Estamos atendiendo un elevado número de peticiones en el sistema", indicaba.

2 entradas por persona y día

Solo se podían comprar hasta 2 entradas por persona y día, cuyos precios eran de 12 euros por butaca de Patio, y 9 euros para butaca de Anfiteatro.

Por su parte, el delegado de Cultura, José Antonio Casablanca, se ha mostrado "muy satisfecho" con el éxito de la venta de entradas. Y no es para menos, puesto que en tan solo 20 minutos, se agotaron completamente todas.

Orden de actuaciones

De esta forma, solo los más afortunados podrán disfrutar de las actuaciones de las murgas en la fase, cuyo orden será el siguiente:

Martes, 3 de febrero:

  1. Sa Tersiao
  2. Se Mace Tarde
  3. Al Maridi
  4. Gitano y de Badajó
  5. Los Mirinda

Miércoles, 4 de febrero:

  1. Los Lingartos
  2. Los Rayanos
  3. Valentín, entrenador infantil
  4. Murga de Calamonte
  5. Los Chungos

Jueves 5, de febrero:

  1. Murger Queen
  2. Yo No Salgo
  3. Los Water Closet
  4. Los Mini-folk
  5. Marwan Chilliqui

Viernes 6, de febrero:

  1. De Turuta Madre
  2. La Castafiore
  3. Los Camballotas
  4. Los Deskaraos
  5. Los Escusaos
  6. Las Chimixurris

Tracking Pixel Contents