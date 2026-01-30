La Audiencia de Badajoz juzgará a un varón por retener y agredir a su novia

Un varón acusado de retener a su novia y agredirla se enfrenta a 11 años de prisión: 8 años por un delito de detención ilegal y 3 más por otro de violencia de género. Es la pena que la fiscalía y la acusación particular solicitan para él por estos hechos, en los que también están imputados la madre del principal procesado y la pareja de esta, para los que piden 8 años de cárcel por detención ilegal.

El juicio se iba a celebrar este jueves en la Audiencia Provincial de Badajoz, pero se tuvo que suspender por la renuncia a su defensa de dos de los investigados (madre e hijo) y la incomparecencia del tercer investigado y su abogado, que alegaron el riesgo de desplazarse por el temporal para justificar su ausencia.

La vista se ha fijado de nuevo para el 28 de abril.

Los hechos que se van a enjuiciar sucedieron a principios de 2025, cuando la denunciante, que había iniciado una relación sentimental solo unos meses antes con el acusado, fue presuntamente retenida contra su voluntad «como poco una semana» por este, su madre y la pareja de esta en la vivienda familiar, según relató ayer el abogado de la acusación particular.

Aunque no la encerraron en casa, según esta parte, limitaron sus movimientos, «no podía marcharse libremente» y presuntamente fue agredida por su entonces pareja, que le causó lesiones físicas.

Tras denunciar lo ocurrido, el hombre -que tenía una requisitoria por otra causa- fue detenido e ingresó en prisión, donde aún permanece.