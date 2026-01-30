El ayuntamiento de Monesterio traslada su preocupación a la distribuidora de electricidad por los microcortes de luz

Según manifiesta la alcaldesa de Monesterio, Loli Vargas, aquellos vecinos que hayan podido sufrir daños en sus aparatos eléctricos o electrónicos, motivados por los microcortes de fluido eléctrico que se vienen produciendo, “pueden canalizar sus peticiones ante la distribuidora de electricidad”.

Ante las incidencias de este tipo que se vienen produciendo, tanto durante estos días de temporal, como en meses anteriores, el ayuntamiento, explica Vargas, “está en contacto permanente” con la empresa distribuidora de electricidad. Según habría trasladado Eléctrica Monesterio SL al consistorio, los últimos cortes, “estarían directamente relacionados con las condiciones meteorológicas extremas que se vienen sufriendo a lo largo de estos últimos días”. La empresa aclara la alcaldesa, incide en “el temporal de viento”.

“Somos conscientes de que estos microcortes están provocando averías en aparatos eléctricos y electrónicos. Entendemos perfectamente la preocupación de vecinos y vecinas”. Con lo que, estas inquietudes “han sido trasladadas a la empresa”, asegura Loli Vargas.

Reclamaciones

Aquellas personas que hayan podido sufrir desperfectos motivados por estos cortes de luz, “pueden canalizar sus reclamaciones directamente ante la empresa”. Deberán hacerlo, comunicando la incidencia, “bien, directamente, en las oficinas de la distribuidora en Monesterio, a través de su número de teléfono, o en el correo electrónico, habilitado para ello, atencioalcliente@delcamonesterio.es.

Loli Vargas, explica que, “una vez recibidas estas incidencias, la empresa determinará si la avería ha sido consecuencia directa de los cortes de suministro”. La alcaldesa invita, a quienes hayan podido sufrir algún desperfecto como consecuencia de estos microcortes, a que “contacten directamente con la empresa”.

Valoración temporal

Por otro lado, en su valoración, al temporal que afectó al municipio, al igual que a toda Extremadura, el pasado día 28, Loli Vargas, ha destacado que, Monesterio “ha demostrado su capacidad de respuesta y coordinación, así como el comportamiento ejemplar de la ciudadanía, que colaboró en todo momento, haciendo más ágil el trabajo de los servicios municipales”.

Afortunadamente, sin tener que lamentar daños personales, la alcaldesa relata como principales incidencias, la caída de árboles ornamentales, desperfectos en la techumbre de la oficina de correos y otros daños menores.